MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, gli sportelli in chiusura in provincia di Mantova (oggi, 15 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 4 euro. Gli sportelli in chiusura in provincia di Mantova. Ultime notizie live di oggi 15 gennaio 2018

15 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

GLI SPORTELLI IN CHIUSURA IN PROVINCIA DI MANTOVA

Il piano di ristrutturazione di Mps sta per entrare nel vivo per quel che riguarda il taglio degli sportelli, visto che entro la fine di gennaio sono previste diverse chiusure, anche nei piccoli centri e anche in provincia di Mantova. La banca toscana aveva infatti acquistato la Banca agricola mantovana e dunque ha una discreta presenza nella provincia lombarda. La Gazzetta di Mantova spiega che sono cinque le filiali che cesseranno la loro attività venerdì 19 gennaio. Senza dimenticare che a novembre ha già chiuso lo sportello di Casaloldo. “Ma quali filiali chiudono? Una delle cinque è già nota: si tratta di quella di San Matteo delle Chiaviche, Viadana. Chi aveva il conto lì da lunedì 22 dovrà rivolgersi alla filiale di Commessaggio (piazza Italia), a otto chilometri di distanza”, si legge sul quotidiano locale. Dove viene anche spiegato che un’altra chiusura è previsto a Cavriana: i correntisti in questo caso saranno trasferiti a Solferino, a meno di 5 km di distanza.

“Spostiamoci a Mantova e hinterland, dove sono previste le altre chiusure. La prima in città, a Cittadella (via Verona). Il piano di Mps prevede che i clienti che hanno il conto in quella sede dovranno spostarsi di 2,3 chilometri, nella filiale sulla Cisa a Porto Mantovano (via Leopardi). Sulla stessa filiale graviteranno anche i correntisti dell’agenzia di Soave (via della Libertà), anche questa chiusa, colmando una distanza di 6,8 chilometri. Infine, cessata attività anche a Mottella di San Giorgio. I clienti si sposteranno alla filiale di Mantova-Lunetta (viale Veneto), a 1,7 chilometri”, si legge ancora.

© Riproduzione Riservata.