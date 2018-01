MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e l'assoluzione di Antonella Tognazzi e Davide Vecchi (oggi, 16 gennaio)

16 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ASSOLTI DAVIDE VECCHI E ANTONELLA TOGNAZZI

Nelle ultime settimane stanno tenendo banco, rispetto al tema Mps, le notizie riguardanti le filiali delle banca toscana che chiuderanno i battenti entro la fine del mese in applicazione del piano di ristrutturazione approvato la scorso anno con il placet delle autorità europee. Ieri è però arrivata una notizia che riaccende un caso collegato alle vicende di Montepaschi, il caso David Rossi. Dal Tribunale di Siena, dove si è svolto il processo contro Davide Vecchi, giornalista del Fatto Quotidiano, e Antonella Tognazzi, vedova dell’ex responsabile comunicazione di Mps, è arrivata la sentenza di assoluzione con formula piena. I due erano accusati di violazione della privacy per la pubblicazione delle mail che Rossi si era scambiato con l’allora amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Fabrizio Viola. Dal pubblico ministero era arrivata la richiesta di una condanna di nove mesi per il giornalista e di sei mesi per la donna. Il giudice ha però ritenuto che il fatto non sussiste.

Toscanamedianews.it riporta alcune dichiarazioni di Antonella Tognazzi, che è anche scoppiata in lacrime a seguito della sentenza: “Ho vissuto il processo come un accanimento nei miei confronti. Il pianto è stato uno sfogo dopo la rabbia repressa in questi due anni. Sapevo benissimo di non aver fatto niente, anzi, di essermi sempre e solo resa disponibile per la procura e invece mi sono trovata nel paradosso di dovermi difendere da chi doveva rendermi giustizia”. È noto infatti che la donna non ritiene, come altre persone al di fuori dell’ambito familiare, che David Rossi si sia suicidato e, tramite consulenti legali, ha anche evidenziato alcuni punti non del tutto chiari nelle ricostruzioni fatte dagli inquirenti.

