ABI/ La dichiarazioni di Sforza Fogliani (Assopopolari) sul rinnovo della Presidenza a Patuelli

Le dichiarazioni del presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, diffuse dopo la decisione di confermare la Presidenza dell'Abi ad Antonio Patuelli

17 gennaio 2018 Redazione

Corrado Sforza Fogliani (Lapresse)

Il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “La decisione della presidenza di Antonio Patuelli all’Abi per altri due anni, che abbiamo assunto in Comitato esecutivo per generale acclamazione, premia un impegno civile, prima ancora che a favore della funzione che le Banche svolgono a favore dei territori di diretto insediamento”.

