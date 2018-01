BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attenda dati dagli Usa (18 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari ci sono diversi dati macreoeconomici, in particolare dagli Stati Uniti e anche dalla Cina. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

18 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Giornata macroeconomica che per quanto concerne l’Europa non contiene particolari dati importanti. Si segnala alle 8:00 il Pil del quarto trimestre della Cina. La crescita dovrebbe attestarsi all'1,6%, in lieve calo rispetto al trimestre precedente. A livello annuale si andrebbe così a confermare una crescita del 6,7%, inferiore al 7% dell'anno precedente. Alle 10:40 un'asta di Bonos spagnoli con scadenza a trent'anni: le attese sono per un rendimento superiore all'1,5%. Alle 11:00, invece, un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a cinque anni: in questo caso i tassi attesi sono leggermente negativi. Alle 14:30, dagli Stati Uniti, i permessi di costruzione rilasciati nel mese di dicembre. Sempre alla stessa ora le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: in questo caso gli economisti stimano un risultato pari a 250 mila unità, in calo rispetto alla scorsa settimana.

Ieri Piazza affari ha chiuso con un +0,08% a quota 23.514 punti. A fare molto bene è stata senza dubbio Moncler che è salita del 3,14%. Bene anche Leonardo che ha guadagnato quasi due punti percentuali dopo che Societè Generale ha portato il target price a 14 euro per azione. Bene, in generale, anche il settore utilities con A2A che ha guadagnato l'1,35% mentre Enel è salita dello 0,28%. Misti i bancari con Unicredit che è stata la migliore con un +0,99%. Bene anche Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,46%. La peggiore è stata Bper con un ribasso di due punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund si è mosso in leggero rialzo, portandosi a 144 punti base. In leggero aumento anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora all'1,99%

