MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, mozione del Consiglio regionale su chiusura filiali (oggi, 18 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 4 euro. La mozione del Consiglio regionale della Toscana. Ultime notizie live di oggi 18 gennaio 2018

18 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA MOZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione promossa dal consigliere Giacomo Bugliani (Pd) e sostenuta da altri colleghi di partito per impegnare la Regione “ad attivarsi nei confronti del Governo per mettere in campo ogni iniziativa ritenuta idonea per salvaguardare la presenza degli istituti di credito nelle zone montane e marginali della Toscana, al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale del sistema bancario, e affinché le operazioni di ristrutturazione degli istituti di credito non vadano ad incidere negativamente sul fenomeno di abbandono progressivo già in atto delle aree interne e montane”. Tutto ciò arriva in un periodo in cui sono state annunciate le chiusure di alcuni sportelli di Mps, anche se nel testo della mozione, spiega Toscana24, il portale de Il Sole 24 Ore, non si fa riferimento esplicito all’istituto senese. Resta il fatto che si è diffuso un allarme “da parte dei cittadini e degli stessi sindaci dei Comuni interessati, che intravedono un'ulteriore perdita di competitività per quelle aree maggiormente distanti dai grandi centri urbani”. Un allarme che interessa particolarmente i comuni montani.

Il consiglio regionale ha anche approvato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, che chiede alla Regione di convocare un incontro istituzionale urgente e trasparente con il Presidente di Mps per “fare chiarezza sulle reali intenzioni del gruppo, e capire se nel piano di ristrutturazione il gruppo intenda cedere il patrimonio di immobili e opere d'arte”, molte delle quali conservate nella sede di Rocca Salimbeni.

