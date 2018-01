MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la verifica del cda su consiglieri e sindaci (oggi, 19 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte da quota 3,9 euro. Le verifiche del cda su consiglieri e sindaci. Ultime notizie live di oggi 19 gennaio 2018

19 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA VERIFICA DEL CDA SU CONSIGLIERI E SINDACI

Il consiglio di amministrazione di Mps ha effettuato una verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei consiglieri e dei sindaci eletti in occasione dell’assemblea dei soci dello scorso 18 dicembre. In un comunicato si legge che in particolare sono stati verificati i requisiti di indipendenza per Giuseppina Capaldo, Maria Elena Cappello, Marco Giorgino, Fiorella Kostoris, Roberto Lancellotti, Nicola Maione, Stefania Petruccioli, Angelo Riccaboni, Michele Santoro e Giorgio Valerio. Inoltre, sono stati esaminati anche i rapporti creditizi riconducibili ai consiglieri ritenuti indipendenti. “Si precisa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefania Bariatti e il Consigliere Salvatore Fernando Piazzolla, in conformità a quanto dagli stessi dichiarato, sono stati ritenuti indipendenti ai sensi del TUF, ma non ai sensi del Codice di Autodisciplina e, quindi, non sono stati valutati come indipendenti ai sensi dello Statuto della Banca”, si legge nel comunicato. Dunque “il Consiglio di amministrazione si conferma quindi composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Sono stati altresì verificati i requisiti di professionalità e onorabilità e l’indipendenza dei membri del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto ai sensi della normativa vigente”.

Montepaschi ha anche comunicato il calendario degli eventi societari del 2018. Il 9 febbraio il cda approverà i risultati di bilancio 2017 e il 1° marzo esaminerà il progetto di bilancio che sottoporrà poi all’assemblea dei soci il 12 aprile. Il 10 maggio verranno approvati i dati del primo trimestre del 2018, il 7 agosto quelli del secondo trimestre e il 9 novembre quelli del terzo.

