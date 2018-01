BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari comincia il nuovo anno (2 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta la prima seduta del nuovo anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

02 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI COMINCIA IL 2018

Dopo la festività di Capodanno, la Borsa italiana è pronta alla prima seduta del 2018. Dal punto di vista macroeconomico, oggi in mattinata si attende la diffusione dell’Indice Pmi manifatturiero in Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Il dato è atteso anche a livello europeo. Alle 18:00 arriverà anche il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia nello scorso mese di dicembre. Senza dubbio un dato interessante, visto che darà il quadro completo sulle vendite del 2017, ma che farà sentire i suoi eventuali effetti su Fca soltanto domani. Da segnalare che è ancora in corso l’aumento di capitale di Industria e Innovazione e che è in corso l’Opa totalitaria sulle azioni di Dada.

Venerdì Piazza Affari aveva chiuso il 2017 con un calo dell’1,21% a 21.853 punti. I ribassi più consistenti sono stati quelli di Atlantia (-1,79%), Banco Bpm (-1,58%), Bper (-2,73%), Buzzi (-1,92%), Fca (-1,97%), Ferrari (-1,96%), Fineco (-1,56%), Terna (-1,78%), Ubi Banca (-2,09%) e Unicredit (-1,7%). La chiusura era stata positiva solo per Ferragamo (+0,45%) e Pirelli (+0,28%). Lo spread tra Btp e Bund aveva invece superato i 162 punti base.

© Riproduzione Riservata.