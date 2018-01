MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, ancora in cerca di verità su David Rossi (oggi, 2 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps inizia un nuovo anno in Borsa. Ancora in cerca di verità sul caso della morte di David Rossi. Ultime notizie live di oggi 1 gennaio 2018

02 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi di Siena, Lapresse

DAVID ROSSI, ANCORA IN CERCA DELLA VERITÀ

Per Montepaschi il 2018 sarà un anno importante, nel quale si spera ci possano essere dei tangibili segnali di miglioramento della situazione della banca toscana, chiamata al rilancio dopo il periodo di crisi. Anche perché la ricapitalizzazione precauzionale ha richiesto l’intervento dello Stato, con l’utilizzo di risorse pubbliche e dunque non ci si potrà permettere di vederle andate perdute, specie in un anno elettorale. Ma al di là delle pure vicende contabili e patrimoniali di Mps, a Siena in molti sperano che il 2018 possa anche essere l’anno per fare definitiva chiarezza sul caso della morte di David Rossi. Il 2017 si è purtroppo chiuso con un brutto evento. Il fratello dell’ex responsabile della comunicazione di Montepaschi e sua madre avevano infatti appeso all’albero di Natale, posto in piazza Salimbeni, proprio davanti alla sede della banca, dei biglietti in cui chiedevano ancora una volta la “verità per David”. Biglietti che sono stati rimossi.

Ranieri Rossi non ha dubbi su chi sia stato. Sul suo profilo Facebook ha infatti scritto. “Il Mps rimuove con solerzia ogni biglietto o foto appesa (come era tradizione) all'albero di natale in piazza Salimbeni. Certo deturpano l'immagine della banca vero? Ipocriti e meschini, solo questo dimostrate di saper fare”. La Procura di Genova sta comunque portando avanti la sua inchiesta aperta dopo le parole dell’ex Sindaco di Siena Pierluigi Piccini carpite dalla trasmissione Le Iene e il mese scorso ci sono stati anche dei rilievi nel vicolo Monte Pio a seguito di una lettera anonima ricevuta dalla vedova di Rossi, in cui si parlava di spari che ci sarebbero stati, la notte della morte dell’uomo, dalla sede di Montepaschi verso l’esterno.

© Riproduzione Riservata.