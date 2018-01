ALITALIA/ Il piano con Finmeccanica per un doppio rilancio italiano

Il salvataggio di Alitalia può essere l'occasione per far ripartire anche l'industria aeronautica del nostro Paese. FABIO SCACCIA spiega in quale modo

21 gennaio 2018 Fabio Scaccia

Caro direttore, vorrei esporre alcune considerazioni sulla vicenda Alitalia. Undici anni fa presentai una proposta che fu classificata come provocazione. Il tempo però è galantuomo. Il disastro industriale realizzato dai patrioti "caimani" è sotto gli occhi di tutti. C'è solo da chiedersi perché gli emiri abbiano voluto cimentarsi nell'impresa. Nessuno ce l'ha mai veramente detto. Ma ormai questo è il passato. Il presente è sotto gli occhi di tutti. Possiamo immaginare e lavorare a un futuro diverso e degno di un Paese industriale, che vuole restare tale?

Esporrò quanto avevo preparato per rispondere al programma di vendita-ristrutturazione di Alitalia. Vi rinunciai, visto che non possedevo la partita Iva da tre anni almeno, come da richiesta vincolante del bando. Dal punto di vista operativo industriale, del trasporto aereo, avrei richiesto le seguenti informazioni previo accesso alla data room: slot; fuel policy; prezzo del combustibile avio; canoni di leasing degli aeromobili della flotta; costi delle attività di manutenzione (line, light e heavy), sia interne che esternalizzate; block time hour costs; load factor delle singole rotte; processi di verniciatura/sverniciatura degli aeromobili.

Dal punto di vista della proposta di risanamento e ristrutturazione, per Alitalia si propone un nuovo nome, al momento individuato in Azienda, poiché non si è interessati al mantenimento né del logo, né del marchio. Entrambi non esprimono più alcun valore aggiunto, anzi, le vicende degli ultimi 25 anni indicano che essi sono un elemento di svantaggio competitivo. Si propone lo sdoppiamento operativo in "Azienda fly" e "Azienda engineering", la prima dedicata alla parte operativa del trasporto aereo, la seconda alle attività di costruzione e manutenzione degli aeromobili e/o parti di essi.

Per l'Azienda engineering si intende ricorrere alla legge 808/85, mediante un adeguato rifinanziamento. Tale legge, emanata nel dicembre 1985 con una dotazione di alcune centinaia di miliardi di vecchie lire, aveva e ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica e di consolidare e aumentare i livelli di occupazione attraverso il co-finanziamento dei programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Ai suoi benefici possono accedere le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché parti di essi.

Hanno beneficiato dei finanziamenti concessi secondo la 808 sia programmi civili che militari; la maggior parte di tali fondi sono stati erogati alle ex AgustaWestland, Alenia (precedentemente Aeritalia), Aermacchi, tutte imprese oggi consolidate in Leonardo (ex Finmeccanica). Nell'ultimo decennio la legge è stata rifinanziata in modo consistente, co-finanziando decine e decine di programmi di sviluppo nel settore aeronautico; questo sembra essere il suo limite maggiore: disperdersi in mille rivoli.

Un consistente rifinanziamento delle legge 808 potrebbe essere attuato chiedendo a Leonardo-Finmeccanica di rimborsare al Mise, relativamente a tale disposizione legislativa, circa 400 milioni di euro (cfr. pagg.112, 152 e 212 della relazione finanziaria annuale 2016 della stessa Leonardo). Si chiederà che Leonardo anticipi, per motivate ragioni di carattere straordinario, il piano delle restituzioni secondo i dettami dell'art. n.7 del DM Mise n° 1567/2015. Azienda engineering sarà il nucleo intorno a cui raccogliere le costruzioni aeronautiche civili italiane. Si rammenta infatti che la citata Leonardo, impegnata nella costruzione di sezioni di fusoliera del Boeing B-787, ha iscritto in bilancio in passato più di 800 milioni di perdite solo per tale lavorazione e che soltanto nell'ultimo anno è riuscita a soddisfare i stringenti requisiti di qualità richiesti dalla Boeing stessa. La stessa Leonardo ha appena scritto nel proprio bilancio la parola fine al programma del velivolo da 100 posti Superjet, in collaborazione minoritaria con la russa Sukhoi, con perdite sul programma superiori a 400 milioni (per la quota Leonardo).

Leonardo-Finmeccanica non è interessata a sviluppare un'adeguata industria aeronautica-parte civile e ciò è stato ampiamente ribadito dall'Ad uscente Mauro Moretti: intende concentrarsi solo sulla parte militare, quindi caccia, addestratori, servizi per l'addestramento, droni (addirittura sciami di droni). Tale compito deve essere colto e svolto da "Azienda engineering", sfruttando le possibilità offerte dal citato rifinanziamento della legge 808/85. La parte di costruzioni aeronautiche vera e propria verrebbe realizzata in un nuovo sito produttivo, localizzato nel sedime aeroportuale dell'attuale aeroporto militare di Frosinone. Esistono studi progettuali (Tecno engineering 2C) ormai vecchi di dieci anni che indicano la possibilità di realizzare in tale area una pista di volo (orientamento 12/30) fino a 2700 metri. L'area in cui si andrebbe a localizzare tale nuovo insediamento produttivo è classificata area di crisi industriale complessa e potrebbe quindi usufruire dei finanziamenti ex Legge 181/89.

Studi recenti (Boeing) indicano che nei prossimi vent'anni in Europa ci sarà una richiesta aggiuntiva di più di 100.000 tecnici della manutenzione aeronautica: l'Italia deve ragionevolmente pensare di poterne incamerare dai 5.000 ai 10.000. Il nuovo sito industriale di Frosinone potrebbe occupare direttamente tra 1.000 e 1.500 persone. La Regione Lazio e il suo Distretto tecnologico aerospaziale sarebbero altresì chiamati a finanziare tale parte del progetto. Poiché nel soggetto industriale Azienda enginenering confluirebbero le attività manutentive aeronautiche di Alitalia e quelle di costruzione e revisione velivoli civili di Finmeccanica, queste ultime tutte concentrate in Campania e Puglia, sia queste regioni che i relativi Distretti tecnologici aeronautici sarebbero motivatamente chiamati a far parte di questo progetto di sviluppo, poiché un'altra delle finalità della legge 808 è l'ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese.

Azienda fly sarebbe costituita, come nucleo di partenza, dall'attuale Alitalia, con tutti i suoi aerei e tutti i suoi equipaggi di volo, nonché il personale addetto alla manutenzione di linea. Il resto del personale di terra resterebbe nel perimetro aziendale solo se i suoi costi fossero comparabili con quelli offerti dalle tante altre società di handling e servizi aeroportuali operanti negli scali italiani.

Per quanto banale possa sembrare, il trasporto aereo viene attuato con quello straordinario mezzo di trasporto che sono gli aeroplani. Attualmente Alitalia ha una flotta quasi tutta in leasing (uno stranissimo leasing, per la verità), con velivoli Airbus della famiglia A-320 e della serie A-330 che le vengono affittati da una società irlandese di Carlo Toto, ex Airone.

Azienda engineering costruirà gli aerei che andranno a sostituire quelli attualmente operati da Alitalia in (costosissimo) leasing e successivamente ne curerà la manutenzione, attività da svolgere anche per altre compagnie. Tutto ciò presuppone un grande accordo industriale con uno dei costruttori mondiali di aerei passeggeri: Boeing e Airbus. Poiché già in passato Airbus non ha voluto o potuto cedere quote di azionariato e di lavoro significative alle aziende italiane, si ricercherà, con l'appoggio politico del governo italiano, una chiara scelta di campo industriale rivolta a Boeing.

Quello proposto è uno schema industriale senza eguali nel mondo occidentale; ma senza eguali nel mondo occidentale è la telenovela Alitalia e ben occultati all'interno dei bilanci Finmeccanica-Leonardo sono anche i disastri di Superjet 100 e delle fusoliere del Boeing B-787. Qualcosa di simile credo sia avvenuto solo in Corea del Sud, dove le attività manutentive di Korean Air Lines sono diventate il nucleo industriale di avvio dell'industria aeronautica coreana.

Negli ultimi sei anni anni ho partecipato alle assemblee annuali degli azionisti Finmeccanica; ho potuto assistere in diretta alle ondivaghe strategie aziendali (quindi governative) in tema di industria aeronautica. Ho anche letto, analizzato e ponderato i bilanci, che al di là di tutte le riclassificazioni dicono da almeno quindici anni una cosa strabiliante: siamo l'unico Paese occidentale in cui l'industria elicotteristica vale, in termini di fatturato e dipendenti, più dell'industria aeronautica propriamente detta. Questo non dipende da AgustaWestland, ma è il frutto di 20 anni di scelte scellerate nel campo delle costruzioni aeronautiche civili.

La mia proposta annette grande importanza alla legge 808 del 1985, la quale all'art. 2 statuisce la nascita del "comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica", di cui fanno parte anche "…tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore". Peccato che il ministero dello Sviluppo economico abbia tradotto il termine "esperto" solo e soltanto con "professore universitario ordinario". Fa pensare che nessuno dei tre valenti ordinari ne fanno parte (Antonio Ficarella, Massimo Sorli ed Ernesto Limiti) lo sia nel settore scientifico disciplinare delle costruzioni e strutture aerospaziali.

Ci viene detto che l'attuale gestione commissariale ha riportato in sostanziale pareggio operativo Alitalia; essendosi sfilata dalla partita Ryanair, che molti speravano (o spingevano?) unico e veloce acquirente, cade anche la risibile scusa della mancanza di tempo per elaborare e perseguire una strategia industriale nazionale efficace e remunerativa nel settore degli aerei civili (trasporti e costruzioni).

