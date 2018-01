MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, memoria dell'Associazione Buongoverno a Commissione banche (oggi, 21 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. L'associazione buongoverno Mps ha inviato una memoria alla Commissione d'inchiesta banche. Ultime notizie live di oggi 21 gennaio 2018

21 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA MEMORIA DELL’ASSOCIAZIONE BUONGOVERNO MPS

L’Associazione Buongoverno Mps ha inviato alla Commissione di inchiesta parlamentare sulle banche una memoria incentrata su alcuni argomenti che ritiene di assoluto rilievo nella ricerca della verità e delle responsabilità. Si tratta dei continui aumenti di capitale di Montepaschi dopo l’acquisizione di Antoveneta, delle dissonanze presenti tra le relazioni di Consob e Bankitalia presentate alla commissione stessa, delle “numerose assunzioni di ex dipendenti di Banca d’Italia da parte di altre banche”, delle valutazioni sul quantità di Npl “in rapporto alla media nazionale del sistema bancario”. Secondo quanto riportato da Askanews, l’associazione si chiede “perché la Banca di Italia non abbia richiesto a Mps un aumento di capitale di primaria qualità adeguato all’enorme impegno di risorse che l’acquisizione di Banca Antonveneta imponeva”.

Inoltre, viene ricordata l’esistenza di un esposto anonimo ricevuto da Consob nel luglio del 2011, nel quale “si faceva riferimento anche ad una ispezione al Desk dell’Area Finanza della Filiale di Londra di Mps da parte della Fsa (Financial Service Authority), struttura che peraltro dipendeva direttamente da Siena e non dalla Filiale di Londra di Mps. Ci chiediamo se Consob abbia mai effettuato un confronto con Fsa al riguardo”. Viene anche ricordata la comunicazione Bafin ricevuta da Consob nel 2014 riguardante il fatto che Deutsche Bank contabilizzava Santorini come un derivato, cosa che invece Mps non faceva. Inoltre, si fa riferimento anche ai vari esposti presentati nel corso degli anni a diverse autorità “in cui si evidenziavano particolari preoccupazioni, che purtroppo si sono poi concretizzate”.

© Riproduzione Riservata.