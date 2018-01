BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari senza grandi dati (22 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana. Nella giornata non sono attesi dati macroeconomici rilevanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

22 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI SENZA GRANDI DATI

Giornata macroeconomica che non prevede praticamente alcun dato rilevante quella odierna. Da segnalare solo alle 15:00 un'asta di titoli di Stato francesi con rendimenti attesi negativi per uno 0,5%. Alle 17:30 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a sei mesi: in questo caso i rendimenti attesi sono circa dell’1,6%. Venerdì Piazza Affari è riuscita a far segnare un rialzo dello 0,5%, portandosi a quota 23.749 punti, arrivando così vicino alla storica resistenza dei 24 mila punti. La giornata ha mostrato un andamento positivo costante, con l'indice che era arrivato a guadagnare anche un punto percentuale per poi ripiegare leggermente sul finale.

A fare molto bene è stata senza dubbio Salvatore Ferragamo, con un rialzo di quasi quattro punti percentuali. Molto bene anche Yoox Net A Porter, che è salito del 2,5%, e Luxottica, che ha guadagnato il 2%. Ottima performance anche per Poste Italiane che è salita del 2,2%. Buona seduta anche per Fiat che ritorna verso quota 20 euro per azione dopo un rialzo del 2,04%. Misti i titoli bancari: Bper è stato il migliore con un rialzo dell'1,32%, seguito da Ubi Banca che ha segnato un +0,5%. In calo, invece, Intesa Sanpaolo che ha perso lo 0,19% e Unicredit che ha ceduto lo 0,7%. La peggiore è stata Banco Bpm che ha perso un punto percentuale. In netto calo Geox che è sprofondata di quasi sei punti percentuali dopo che le vendite dell'intero 2017 hanno deluso gli investitori. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto pressoché costante per tutta la giornata, chiudendo in lieve ribasso a 138 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale all'1,95%.

