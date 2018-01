MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, il Sindaco di Viadana scrive a Poste Italiane (oggi, 22 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte da 3,9 euro. Il Sindaco di Viadana ha deciso di scrivere a Poste Italiane. Ultime notizie live di oggi 22 gennaio 2018

22 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

IL SINDACO DI VIADANA SCRIVE A POSTE ITALIANE

Tra le filiali di Mps destinate a chiudere in applicazione del piano di ristrutturazione della banca senese c’è anche quella di San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova. Il Sindaco di Viadana Giovanni Cavatorta e il suo vice referente per le frazioni nord Alessandro Cavallari hanno quindi deciso di scrivere una lettera ai vertici locali di Poste Italiane, evidenziando i disagi che i cittadini si troveranno ad affrontare per questa decisione di Montepaschi. “Infatti si tratta dell’unico sportello bancario che serve le nostre frazioni a Nord del territorio comunale. Come ben saprà quelle zone hanno una popolazione residente con un’alta percentuale di anziani, poco inclini a spostamenti e ancor meno avvezzi alle opportunità che la tecnologia offre, quali, ad esempio, l’home banking”, si legge nel testo della missiva riportato da oglioponews.it.

I mittenti, “dato questo imminente vuoto che si verrà a creare”, suggeriscono “di valutare l’opportunità, per la sua società, di installare uno sportello Postamat nella vostra filiale di San Matteo. Sarebbe molto importante per i residenti e legherebbe ancora di più la vostra attività alla zona. Infatti, andrebbe a dare una copertura negli orari vostri di chiusura, svolgendo anche quella funzione sociale e di riferimento che già vi si addice, oltre che potenziando la vostra presenza e ritorno economico”. Non è il primo caso in cui amministratori di comuni in cui Montepaschi chiuderà la propria filiale decidono di rivolgersi alla “concorrenza” per far patire meno disagi alla popolazione. Vedremo quale sarà la risposta di Poste Italiane.

