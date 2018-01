BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari vicina ai 24.000 punti (23 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi proverà a raggiungere i 24.000 punti. Nella giornata sono attesi dati macroeconomici dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

PIAZZA AFFARI VICINA AI 24.000 PUNTI

La giornata macroeconomica di oggi inizia con l'intervento di una banca centrale. La Bank Of Japan deciderà infatti in merito ai nuovi tassi di interesse. Alle 11:00 la rilevazione Zew del sentimento sull'economica tedesca per il mese di gennaio: il consensus prevede un dato pari a 17,8 punti, in lieve aumento rispetto alla rilevazione di dicembre. Sempre alla stessa ora anche il Sentimento di fiducia dello Zew di tutta l'Eurozona: il consensus prevede un dato pari a 30 punti, un punto meglio rispetto a dicembre. Alle 12:00 la tendenza agli ordini industriali in Inghilterra per il mese di gennaio: gli economisti prevedono un dato pari a 12 punti, in netta decrescita rispetto al mese precedente. Nessun dato macroeconomico rilevante, invece, dagli Stati Uniti.

Ieri Piazza Affari ha fatto segnare un rialzo dello 0,59%, raggiungendo i 23.890 punti. La giornata era iniziata in modo piuttosto negativo con l'indice che era stato penalizzato dallo stacco di cedole o acconto cedole di titoli importanti come Enel. Da metà mattina, tuttavia, i compratori sono avanzati, portando il Ftse Mib sui massimi di periodo. Bene anche tutti gli altri indici europei. In netto rialzo Yoox Net A porter: il titolo ha fatto registrare un incremento record del 24% dopo che Richemont, già detentore del 49% della società, ha promosso un'Opa volontaria a 38 euro per azione. Molto bene anche i titoli bancari con Banco Bpm che ha guidato i rialzi, guadagnando il 5,48%. Molto bene anche Ubi Banca che è salita del 3,25% e Unicredit che ha guadagnato più di due punti percentuali. Bene anche Intesa Sanpaolo che è salita dell'1,2%. In rialzo anche Mediaset che ha guadagnato il 2,69%. Lo spread fra Btp e Bund ha raggiunto un nuovo minimo di periodo: il differenziale ha toccato i 135,6 punti base. In calo anche il rendimento del Btp italiano decennale che si attesta ora all'1,92%.

