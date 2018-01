MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le proposte in Commissione banche (oggi, 23 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sopra quota 3,9 euro. Le proposte depositate in Commissione banche. Ultime notizie live di oggi 23 gennaio 2018

23 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PROPOSTE IN COMMISSIONE BANCHE

Le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche (che si è occupata anche di Mps) sono terminate già alla fine dell’anno scorso e ancora si sta aspettando la relazione finale. Sono intanto state depositate le proposte che i gruppi e i singoli parlamentari hanno fatto pervenire e che dovrà servire per la relazione che Pier Ferdinando Casini presenterà in occasione della prossima riunione. In una nota è stato spiegato che le proposte sono arrivate da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Federazione della Libertà e Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. Sono poi arrivati dei contributi degli onorevoli da Gian Pietro Dal Moro (Pd) e Daniele Capezzone (Gruppo Misto).

Quest’ultimo ha proposto di separare i poteri di vigilanza da quelli di risoluzione delle crisi bancarie che fanno capo alla Banca d’Italia, così da evitare il rischio di valutazioni discrezionali che possono risultare costose per i contribuenti. Inoltre, dal suo punto di vista si potrebbe pensare a una forma di risarcimento per i risparmiatori, mediante l’assegnazione di warrant, che potrebbe garantire loro la possibilità di recuperare parte delle perdite subite senza che ciò avvenga a carico dei contribuenti. Forza Italia ha invece proposta la creazione di un’agenzia di rating europea, di un commissione parlamentare di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, di una super-Procura per i reati economico-finanziari, oltre alla separazione delle banche commerciali da quelle d'affari, la prevenzione di conflitti di interesse e del meccanismo delle porte girevoli e l'introduzione di uno statuto speciale per gli specialisti in titoli di Stato il e potenziamento dello staff del Tesoro.

