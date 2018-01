BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news:Piazza Affari attende dati da Europa e Usa (24 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende dati macroeconomici sia dall'Europa che dagli Stati Uniti, sperando in un rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

24 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA EUROPA E USA

L'agenda macroeconomica di oggi prevede importanti dati in uscita sia nell'area Euro che negli Usa. Oltre all'indice Pmi manifatturiero e a quello dei direttori agli acquisti del settore terziario (e anche quello del settore manifatturiero in Germania) francese, tedesco e della zona Euro, attesi, sia gli uni che gli altri, in lieve calo rispetto al mese precedente, si attendono dati importanti in uscita nel Regno Unito. Sono previsti l'indice dei salari medi e il tasso di disoccupazione. Anche negli Stati Uniti c'è attesa per l'indice dei direttori agli acquisti nel settore manifatturiero e del settore terziario, visti però in leggero rialzo, a differenza della zona Euro, rispetto al dato precedente, mentre sono attese in calo le vendite di case e abitazioni esistenti. Come ogni mercoledì inoltre uscirà il dato sulle scorte settimanali di petrolio.

Il Ftse Mib ha chiuso la giornata di ieri in calo dello 0,22% a 23.836 punti, dopo essere stato respinto nel corso della seduta da quota 24.000 (massimo di giornata 24.050 punti), malgrado questa lieve flessione il sentiment resta positivo. Il miglior titolo del listino principale è stato Banco Bpm con un +1,81% a 3,03 euro, ma il comparto bancario è stato piuttosto contrastato con le performance positive anche di Bper (+1%) e Ubi (+0,48%) e le chiusure negative di Mediobanca (-0,65%) e Unicredit (-0,73%). Buzzi Unicem (+1,44%), Telecom (+1,23%) ed Exor (+0,96%) hanno beneficiato dei giudizi positivi rispettivamente di Ubs, Equita e Kepler che hanno alzato il target price a 30 euro per il primo, a 1,06 euro per il secondo e a 68,3 euro per Exor, con raccomandazione buy per tutte e tre. È scesa invece Ferragamo del 2,12% a 23,14 euro per prese di beneficio dopo l'ottima performance di lunedì. Lo spread è sceso a 132,70 punti base.

