MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la puntata di Bersaglio Mobile sul caso Rossi (oggi, 24 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,9 euro. Puntata di Bersaglio Mobile sul caso Rossi. Ultime notizie live di oggi 24 gennaio 2018

24 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

BERSAGLIO MOBILE SUL CASO ROSSI

Si riaccendono i riflettori mediatici sulla vicenda di David Rossi, l’ex responsabile comunicazione del Montepaschi. Enrico Mentana ha deciso di focalizzarvi una puntata speciale di Bersaglio mobile, in onda oggi in prima serata con il titolo “La caduta: storia di una morte, di una banca, di una città”. A curare in modo particolare i servizi che vedremo è stato (insieme alla collega Flavia Filippi) Guy Chiappaventi, giornalista di La7, che sulla pagina Facebook ha scritto: “La prima cosa che abbiamo colto è stata che la morte di Rossi simboleggiava anche la fine di un'epoca e di un Sistema, la caduta di una città-Stato, una piccola città di provincia senza autostrada né aeroporto, che aveva avuto la terza banca più grande d'Italia, una squadra di basket capace di vincere sette scudetti di fila, una squadra di serie A che inanellava salvezze, una università con ambizioni da Oxford nostrana, la festa del Palio. Rossi per vent'anni era stato al fianco del Potere di Siena, che fosse tenuto da sindaci o banchieri, gestiva più o meno 50 milioni di euro l'anno di finanziamenti e sponsorizzazioni”.

Chiappaventi ricorda anche che sulla morte di Rossi ci sono state due inchieste “e hanno lavorato sette magistrati. Sono state fatte due autopsie. Il caso è stato archiviato come suicidio ma restano molti dubbi, per come Rossi è caduto, per le ferite che Rossi ha sulla parte anteriore del corpo, per le presenze all'ingresso del vicolo, per il suo orologio che sembra sia stato tirato giù dopo che era morto”. Dubbi che fanno pensare che non si sia ancora arrivati alla verità sulla vicenda.

