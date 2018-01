MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i numeri del Microcredito di Solidarietà (oggi, 25 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte da quota 3,9 euro. I numeri di 10 anni di attività del Microcredito di Solidarietà. Ultime notizie live di oggi 25 gennaio 2018

25 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

MONTE DEI PASCHI, Lapresse

I NUMERI DEL MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ

Fondato a Siena nel 2006 da Montepaschi, Comune e Amministrazione Provinciale di Siena, Diocesi di Siena e quella di Montepulciano, altri comuni della provincia, le associazioni di volontariato e grazie al supporto indiretto della Fondazione Mps, Microcredito di Solidarietà nei suoi primi dieci anni di attività ha erogato più di 2.200 prestiti per un totale di 7,12 milioni di euro circa. Come ricorda agenziaimpress.it, oggi questa realtà opera attraverso 38 centri di ascolto in locali messi a disposizione da Mps nella sede di Siena e presso le associazioni di volontariato nelle province di Siena, Massa Carrara e Grosseto (limitatamente alle zone ricadenti sotto l’Arcidiocesi di Siena). La società si avvale di personale distaccato da Banca Mps e, per la gran parte, della collaborazione di volontari, individuati sulla base delle loro competenze ed esperienze, compresi consiglieri e sindaci revisori, che offrono i propri servizi gratuitamente.

Il direttore generale, Pier Luigi Millozzi, ha evidenziato come Microcredito di Solidarietà renda un importante servizio alla comunità, anche grazie a istruttorie gratuite e tassi fissi particolarmente bassi per i prestiti erogati. “In dieci anni di servizio abbiamo ricevuto e lavorato oltre 3.800 richieste, con un picco nel biennio 2009-2010, per prestiti legati soprattutto a educazione, formazione e istruzione ed in generale motivati da necessità di liquidità”. I dati mostrano anche un aumento dei presti erogati a giovani con meno di 30 anni e l’importanza dell’attività per aiutare le famiglie a superare difficoltà economiche temporanee o avviare una nuova attività imprenditoriale.

© Riproduzione Riservata.