MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il rebus dell'addendum sugli Npl (oggi, 26 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,9 euro. Il rebus dell'addendum sugli Npl della Bce. Ultime notizie live di oggi 26 gennaio 2018

26 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL REBUS DELL’ADDENDUM SUGLI NPL

C’è ancora poca chiarezza sulle sorti dell’addendum sugli Npl che la Bce sta mettendo a punto e che potrebbe avere conseguenze pesanti per le banche italiane, compresa Mps che sta proprio cercando di rimettersi in sesto. Come ricorda Il Sole 24 Ore, infatti, Daniele Nouy ha di fatto lasciato intendere che l’addendum verrà adottato più avanti rispetto a quanto inizialmente previsto, ma ha comunque richiamato le banche europee a fare di più per ripulire i propri bilanci. In ogni caso la responsabile della vigilanza bancaria europea ha spiegato che il documento verrà finalizzato entro la fine del primo trimestre dell’anno, mentre sarà la data di applicazione a essere oggetto di una valutazione più approfondita. Saranno quindi queste settimane cruciali per la messa a punto dell’addendum e per capire se ci saranno regole stringenti sui crediti deteriorati e le relative riserve con carattere retroattivo o meno.

Sul punto c’è una sorta di “trattativa” aperta con la Commissione europea e anche il Parlamento europeo, tramite il Presidente Tajani, ha mostrato la propria contrarietà a un’ipotesi per cui le nuove regole si applichino agli stock di Npl già esistenti. Forse anche per questo, sottolinea il quotidiano di Confindustria, Nouy ha richiamato le banche a ripulire i propri bilanci, approfittando di questo lasso di tempo in cui le condizioni potrebbero essere più propizie di quanto potranno non esserlo in futuro. Non resta che aspettare. Nel frattempo mercoledì prossimo arriveranno i risultati degli stress testi dell’Eba, con la speranza che non ci siano indicazioni negative per le banche italiane.

