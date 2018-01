MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le iniziative sul territorio di M5S (oggi, 27 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps ha chiuso la settimana sopra quota 3,9 euro. Le iniziative del Movimento 5 Stelle. Ultime notizie live di oggi 27 gennaio 2018

27 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE INIZIATIVE M5S SUL TERRITORIO

Elio Lannutti si è candidato con il Movimento 5 Stelle e nei mesi scorsi ha dato alle stampe, insieme al giornalista Franco Fracassi, il libro “Morte dei Paschi”. Come si evince dal titolo, si parla della vicenda Mps e non solo, visto che si affronta il caso di David Rossi. E anche di altri strani suicidi che sembrano essere collegati con la banca toscana. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare il volume in diverse città italiane e domani, sabato 27 gennaio, ci sarà la tappa di Cortona, seguita il giorno seguente da Follonica e Grosseto. Secondo quanto riportano valdichianaoggi.it e ilgiunco.net, agli eventi parteciperanno Giacomo Giannarelli, consigliere regionale M5S, nonché Presidente della Commissione d’inchiesta Mps, Franco Fracassi e alcuni candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo.

“Se oggi esiste una Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario lo si deve a noi e in parte anche a quell’inchiesta regionale sullo scandalo Mps che ho condotto personalmente”, ha detto Giannarelli, aggiungendo poi che “il Monte dei Paschi è stato sicuramente spolpato da Pd e quelli che oggi sono finiti in MdP, ma non dimentichiamoci che a guidare l’Antonveneta targata Mps ci andò un uomo del centrodestra, legato a Denis Verdini. Parliamo di uno scandalo trasversale, il più grave di sempre nel mondo finanziario europeo e secondo nel mondo solo a Lehman Brothers, che racconta la degenerazione di quella politica che vogliamo lasciarci alle spalle dal 4 marzo”.

© Riproduzione Riservata.