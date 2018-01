SPILLO/ Il finto sorpasso della Francia sull'Italia nel fisco

In Francia i cittadini avranno il diritto di sbagliare nella presentazione della dichiarazione dei redditi. In Italia, spiega ANDREA LAGRAVINESE, siamo però già più avanti

Nei giorni scorsi è apparso sul quotidiano on line de La Repubblica un articolo che descriveva il fatto che in Francia, per la prima volta nel campo della dichiarazione dei redditi, si dice sì al "diritto di sbagliare" da parte del cittadino. Infatti, è stata approvata una nuova legge che, a detta dei promotori della stessa, agevolerà molto la vita dei francesi. Secondo la nuova misura, il contribuente avrà il "diritto di sbagliare", ma solo una volta, quando avrà a che fare con dichiarazioni dei redditi o fisco d'oltralpe in generale. Ovviamente l'inesattezza non deve essere intenzionale ma sincera e fortuita. Così che nell'eventualità che una persona giuridica o fisica commetta un errore nella dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate concederà robusti sconti, in qualsiasi modo, sull'inesorabile sanzione dovuta, sino ad arrivare al 50 %. A optare sull'intenzionale o meno svista, sarà ovviamente l'Erario Francese.

C'è molto entusiasmo, da parte del Ministero del Tesoro, sulla norma, che viene definita una "rivoluzione nel rapporto tra Stato e cittadino". Tuttavia , non ci sembra una grande novità quanto legiferato dal Parlamento francese. Malgrado l'enfasi palesemente "accattivante" caratteristica dei "cugini" d'oltralpe, governanti compresi: difatti tale provvedimento è, a livello legislativo, un cambiamento del rapporto Fisco/contribuente per la prima volta sancito in quella nazione, ma non un fatto rivoluzionario per il resto dell'Europa.

Anche nel scalcinato "suolo nostrano", e la cosa può apparire quantomeno strabiliante, esiste a livello dell'esito della presentazione dell'annuale dichiarazione "delle tasse da pagare", qualcosa di molto simile. Comparando le due situazioni specifiche, da qualche anno il sistema contributivo italiano permette già di poter usufruire di modalità per evitare forti sanzioni e calcolo d'interessi, per errori commessi, formali e non, nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi. C'è da fare, però, una doverosa distinzione tra coloro che presentano la dichiarazione (modello 730 e Unico) avvalendosi dei vari modelli precompilati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e coloro che fruiscono dell'assistenza specifica dei Caf. Per i primi il controllo e l'eventuale constatazione, avviene direttamente dai Fisco, mediante l'invio di lettere contenenti accertamenti bonari in essere, relativi a omissioni riscontate nella trasmissione del modello. Per i secondi, i Caf fungono da "parafulmine". Tanto è vero che tale protezione e aiuto viene regolamentato da un'apposita disciplina in caso di responsabilità, in prima persona, sull'attività prestata ai contribuenti, responsabilità che può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

I Caf sono responsabili per gli errori commessi in sede dei controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità. Infatti, in caso di visto infedele sono tenuti a versare l'imposta, la sanzione (30%) e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali, salvo il caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo (ad esempio, se ha presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione non spettante). Se però si accorgono di aver commesso degli errori, essi avvisano il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia della dichiarazione rettificativa; se il contribuente non vuole presentarla, essi possono comunque trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati rettificati. Se la dichiarazione rettificativa e/o la comunicazione sono trasmesse entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza, i Caf devono versare la sola sanzione (ridotta a 1/8 del minimo, se pagata nel termine suddetto), mentre la maggiore imposta e gli interessi sono a carico del contribuente. Se la rettifica riguarda anche errori che non hanno comportato l'apposizione del visto infedele, i Caf devono pagare la sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all'errore che configura il visto infedele. Il Caf quindi non può giustificarsi sostenendo di non essere responsabile della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente o del merito delle dichiarazioni: risulta, così, il problema di aver applicato l'obbligatorio visto di conformità ma in modo infedele e aver, omesso qualsiasi controllo sul piano formale, tra la documentazione esibita dall'assistito per quanto riguarda oneri deducibili e detrazioni e quanto accertato dall'ufficio in sede di controllo automatizzato.

Inoltre, le sanzioni amministrative nei confronti del Caf sussistono solamente in assenza di dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'avvenuto esercizio dell'effettivo controllo tra i dati inseriti nella dichiarazione e i documenti esibiti dal contribuente. Come già detto, viene dimostrato il dolo da parte del cittadino che omette la presentazione dei documenti obbligatori per la determinazione del reddito o la falsificazione degli stessi: tanto è vero che l'accertamento oneroso scatta direttamente sul soggetto dichiarante, ovvero il Caf e lo stesso può procedere al recupero coatto di quanto addebitato dallo dal Fisco. Bisogna dire poi, che proprio in questo periodo dovrebbe partire, come annunciato, la riforma dell'Agenzia delle Entrate, che consiste in un nuovo impianto organizzativo basato su una visione innovativa dei servizi e dell'adempimento spontaneo, valorizzando il confronto preventivo tra fisco e contribuenti e realizzando una reale semplificazione degli "adempimenti".

Concludendo, ci sembra di essere stati abbastanza esaustivi, nell'esprimere un nostro personalissimo parere sull'articolo di "Repubblica", cercando di analizzare e parametrare al meglio i contenuti: pensiamo come sempre che i media tendono sempre a trovare degli "scoop", in questo caso marginali, per portare la ragione dalla loro parte: è ora però che la stampa incominci oltre che dare la notizia eclatante, in particolare in questo periodo elettorale, a spiegare al lettore cosa effettivamente c'è sotto e nello stesso tempo paragonare la cosa, nel caso di una notizia che riguarda la realtà di un altro Paese, alla vita e ai problemi italiani. Già c'è molta "melma da spalare", come abbiamo già descritto in altri articoli riguardanti la situazione di quasi "persecuzione" del cittadino dello Stato italico, ma non siamo d'accordo nell'azione infinita di spregio di tutto e di tutti. Ci sembra opportuno che le condotte, anche appena appena decenti e positive, del nostro apparato statale, siano di più valorizzate, sì criticate, ma traendo profitto da quello che di positivo c'è.

Per finire la solita frase chiarificatrice del senso di quanto scritto: "ricordiamoci che l'erba del vicino non è sempre più verde, ma può essere malgrado tutto, di colore sbiadito, bruciata e persino a pois!".

