MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Taddei sul caso Rossi (oggi, 29 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sopra quota 3,9 euro. Le parole di David Taddei sul caso Rossi. Ultime notizie live di oggi 29 gennaio 2018

29 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI TADDEI SUL CASO ROSSI

La puntata di Bersaglio Mobile dedicata a David Rossi è stata seguita con particolare interesse da chi mette in dubbio che l’ex responsabile della comunicazione di Mps si sia tolto la vita o ritiene che comunque ci sia qualcosa che non torna in quanto accaduto quella sera di cinque anni fa nella sede della banca toscana. Il giorno dopo la messa in onda, Antenna Radio Esse ha intervistato David Taddei, giornalista e amico di Rossi, che ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente interessanti. “Se si vuole capire la vicenda di David bisogna capire quella della banca e soprattutto i livelli di coinvolgimento extra-Siena, perché su Siena tanto di più da capire non c’è. Secondo me bisogna capire chi sono stati quelli che hanno convinto i vertici della banca di allora a fare quella operazione che poi ha innescato questa tempesta che ci ha travolto tutti”. Parole che sembrano fare riferimento all’acquisizione di AntonVeneta.

Infatti, Taddei aggiunge che “non è credibile che si sia deciso una sera di comprare una banca per 9 miliardi così perché ci faceva voglia a Siena. Sicuramente da qualche parte ci sono dei soggetti che hanno spinto Mussari e tutti gli altri a dire sì ad AntonVeneta. A me piacerebbe sapere quella parte di storia lì, perché capendola si può anche arrivare a capire se ci sono cose che David poteva sapere e che potevano portare qualcuno a pensare che fosse un soggetto pericoloso”. Insomma, qualcuno potrebbe aver temuto che Rossi potesse rivelare una verità scomoda. E ha quindi fatto in modo che non potesse rappresentare un pericolo rivelando qualche importante segreto.

© Riproduzione Riservata.