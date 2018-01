BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende i dati dagli Usa (3 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta un'altra giornata in cui si prevedono bassi volumi. In agenda pochi dati europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

03 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DAGLI USA

La giornata di oggi dal punto di vista macroeconomico si presenta più ricca nei dati che si attendono da oltreoceano rispetto a quelli del Vecchio continente. Per la zona euro si attende il dato, previsto in calo, sulla variazione della disoccupazione in Germania per il mese di dicembre, mentre nel Regno Unito è atteso il dato sugli acquisti del settore costruzioni che, dopo aver fatto registrare 53,1 nel mese di novembre, è atteso in calo a 52,5 in quello di dicembre. Dagli Stati Uniti si attende il valore dell'indice Ism sugli acquisti del settore manifatturiero del mese di dicembre (che ci si aspetta resti pressoché invariato rispetto al mese di novembre), lo stesso indice Ism sull'occupazione manifatturiera, le scorte settimanali di petrolio e c'è infine grande attesa per la lettura dei verbali della riunione del Fomc. Ieri Piazza Affari ha ritrovato la parità in chiusura dopo aver toccato il minimo a 21.613,89 punti, grazie alla frizzante apertura delle Borsa Usa, soprattutto del Nasdaq. Dopo un'apertura sostanzialmente invariata, a metà giornata il calo di tutte le piazze europee è stato pesante, spinto giù dai ribassi dei titoli industriali a loro volta affossati dall'euro che ha toccato nuovi massimi nei confronti del dollaro.

La Borsa italiana è stata quella che si è comportata meglio in Europa con la chiusura a 21.845,16 punti in lievissimo calo dello 0,04%, ma meglio comunque dei ribassi di Francoforte (-0,36% a 12.871,39 punti), Parigi (-0,45% a 5.279,65 punti) e Londra (-0,52% a 7.648,10 punti). Buone le performance di Fca (+1,68% 15,16 euro), Buzzi Unicem (+1,47% a 22,83 euro) e Leonardo (+1,61% a 10,08 euro). Fuori dal listino si è messa in luce Mondadori che chiude a 2,202 euro in progresso del 5,76% dopo la notizia su una possibile sinergia con le francesi Lagardere e Marie Claire. Meglio ancora hanno fatto Cia e Trevi che hanno chiuso con un guadagno a due cifre, la prima ha fatto registrare un +16,7% mentre la seconda un +11,97%. Lo spread tra Btp decennale italiano e Bund tedesco si è attestato a 163,70 punti base.

