MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la nascita del Movimento risparmiatori traditi (oggi, 3 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto i 3,9 euro ad azione. È nato il Movimento risparmiatori traditi. Ultime notizie live di oggi 3 gennaio 2018

03 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

NASCE IL MOVIMENTO RISPARMIATORI TRADITI

I risparmiatori delle banche finite in crisi e che si sono ritrovati azzerati, piuttosto che parzialmente rimborsati, potrebbero avere un riferimento anche alle prossime elezioni. vicenzapiu.com racconta infatti la nascita del Movimento risparmiatori traditi, con sede a Roma e che “si estenderà da nord al centro fino al sud, perché a essere truffati sono tutti, in tutta l’Italia”, per usare le parole di Alberto Artoni, che ha presentato il Movimento. “Se gli azionisti e gli obbligazionisti risparmiatori azzerati o fortemente impoveriti, come chi ha investito in Mps, sono almeno e a oggi 500.000, non dimentichiamo che intorno a loro c'è una famiglia. Se ci limitassimo a pensare a nuclei di 4 persone con diritto al voto senza allargare troppo il perimetro degli ‘arrabbiati', è di almeno due milioni di voi il bacino potenziale di elettori che sanno sulla propria pelle quanto è costata la malagestio pratica e politica delle banche a cui avevano affidato i loro soldi”, spiega Artoni, aggiungendo che ci sono tanti altri italiani cui “spiegheremo che è meglio affidarsi non a politici parolai e di mestiere ma a chi sta pagando in proprio i loro errori”.

Secondo quanto scrive VicenzaPiù, l’obiettivo del Movimento è quello di essere presente nei collegi uninominali alle politiche e tra i suoi elettori non ci sarebbero solo gli italiani coinvolti nei casi di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti, Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma anche gli azionisti di Carige, Creval e Banca Popolare di Bari, istituti alle prese con onerosi aumenti di capitale.

