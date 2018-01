MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, perdita stimata di 3,66 miliardi di euro (oggi, 29 gennaio)

30 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE STIME DI CREDIT SUISSE SULLE PERDITE 2017

Mps dovrà cercare di recuperare redditività per rispettare il piano industriale concordato con le autorità europee ed evitare anche di incappare nei “tagli automatici” previsti dal monitoraggio Ue. Credit Suisse ieri non ha però espresso un giudizio lusinghiero sulla banca toscana, tagliando il target price delle azioni da 4,28 a 3,5 euro. A Piazza Affari il titolo ha chiuso la seduta in ribasso dell’1,7%, vicino a quota 3,85 euro. Milano Finanza ha riportato alcuni stralci del report sulle banche italiane stilato da Credit Suisse dedicati a Montepaschi. “A causa degli accantonamenti per le perdite su crediti, ci aspettiamo per la banca una perdita di 129 milioni di euro nel quarto trimestre contro l’utile di 242 milioni registrato nel terzo trimestre 2017”. Numeri che porterebbero a un perdita complessiva per il 2017 pari a 3,66 miliardi di euro, contro i 3,24 del 2016.

Non essendo previste operazioni straordinarie positive, gli analisti di Credit Suisse si aspettano che gili utili siano su “un livello normalizzato di 58 milioni dai 525 milioni del terzo trimestre, ma il valore rimane ben al di sopra di quello dell’ultimo trimestre del 2016 a 22 milioni. Di conseguenza prevediamo ricavi per il quarto trimestre a 916 milioni di euro”, con un rialzo comunque del 6% rispetto all’anno precedente. “Se confrontiamo i costi rispetto a quelli del quarto trimestre del 2016, stimiamo una diminuzione dell’8% su base annua, con le misure di riduzione dei costi già evidenti. Di conseguenza prevediamo un utile operativo di 278 milioni di euro, il livello più basso raggiunto nel 2017”, si legge ancora nel report.

