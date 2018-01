BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca il rimbalzo (31 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brutto calo di ieri. Diversi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

31 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA IL RIMBALZO

Dopo il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pronunciato nella notte europea, diversi sono i dati macro-economici in agenda, in uscita per la giornata odierna a partire dalla variazione della disoccupazione, dal tasso di disoccupazione e dalle vendite al dettaglio in Germania, che sono però, queste ultime, attese in calo rispetto ai riferimenti precedenti, così come in calo sono previsti l'indice dei prezzi di produzione e l'indice armonizzato dei prezzi al consumo spagnoli e l'indice dei prezzi al consumo francese. Qui in Italia si attende in calo, rispetto al mese di dicembre, il tasso mensile di disoccupazione, mentre in merito all'area Euro si attendono i dati sull'indice principale dei prezzi al consumo, visto il lieve miglioramento, e il tasso di disoccupazione, che si attende stabile rispetto al mese di dicembre. Nel pomeriggio escono i risultati statunitensi sulla variazione dell'occupazione non agricola, sull'indice dei direttori agli acquisti di Chicago, sui contratti pendenti di vendita delle abitazioni e come ogni mercoledì sulle scorte di petrolio.

La giornata di ieri a Piazza Affari non è certo stata positiva con una flessione, che è andata aumentando nel corso della seduta soprattutto dopo l'apertura di Wall Street anch'essa in calo, dell'1,35% a 23.480,92 punti, vicino ai minimi di giornata toccati a 23.411,54 punti. Da segnalare il tonfo di Leonardo (-12% a 9,922 euro) a causa della pubblicazione del piano industriale previsto fino al 2022, che malgrado abbia obiettivi superiori alle attese, ha pagato i target deboli previsti per il biennio 2017/2018. Negative anche le banche con Bper (-3,84%) che ha guidato la discesa, seguito a ruota da Banco Bpm (-2,75%) , Ubi Banca (-1,4%), Mediobanca (-1,36%), Intesa Sanpaolo (-1,22%) e Unicredit (-1,05%). In controtendenza rispetto al resto del listino Telecom Italia (+1,15%) e Luxottica (+1,33%) dopo i buoni dati sulle vendite del 2017. Il differenziale tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi è aumentato a 134,50 punti base.

