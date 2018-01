MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Fabrizio Rossi (FdI) contro il Pd (oggi, 31 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,8 euro. Fabrizio Rossi di Fratelli d'Italia contro il Pd. Ultime notizie live di oggi 31 gennaio 2018

31 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

FABRIZIO ROSSI CONTRO IL PD

La provincia di Grosseto è stata una di quelle più interessate dalla chiusura di sportelli annunciata da Mps in base al piano industriale. Il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, ritiene però che l’atteggiamento tenuto dal Partito democratico sul tema sia stato demagogico. “La sinistra si è comportata spesso e volentieri in modo scorretto, bluffando nei confronti dei cittadini colpiti dalla ‘scure’ delle chiusure, in quanto sapeva già benissimo quale fosse il destino delle filiali del Monte nella nostra provincia”, sono le sue parole riportate da grossetonotizie.com. Rossi evidenzia anche che le scelte della banca sono dovute alla sua situazione, derivante a sua volta dal management che è stata la sinistra stessa a far arrivare ai vertici dell’istituto.

L’esponente di Fratelli d’Italia spiega che “se siamo rammaricati per i risparmiatori e per la situazione in cui versa Mps, siamo altresì preoccupati per il continuo e capillare smantellamento dei servizi al cittadino che in alcune realtà significa sopravvivenza delle comunità locali. Poste, esercizi commerciali, sportelli bancari, sanità, caserme. Tolti i servizi, i paesi si spopolano e diventano terra di nessuno. Quindi, ancora tanta demagogia e parole spese al vento da parte della sinistra locale”. Dal suo punto di vista, “le chiusure delle filiali del Monte nella nostra provincia ci sono, e aggiungiamo noi che purtroppo ci saranno anche in futuro. Ma vogliamo ricordare a tutti che sono figlie della commistione arcinota tra una parte politica e affari poco chiari“.

© Riproduzione Riservata.