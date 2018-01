MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la protesta di Coreglia Antelminelli (oggi, 4 gennaio)

04 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LA PROTESTA DI COREGLIA ANTELMINELLI

Lo scorso 27 dicembre, l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli ha ricevuto da Montepaschi una lettera in cui la banca comunicava la chiusura, a partire dal 22 gennaio, dello sportello bancario presente nel paese della provincia lucchese. Il vicesindaco Ciro Molinari ha già fatto sapere che “come amministrazione faremo di tutto per impedire questa chiusura e dopo una mozione in consiglio comunale “abbiamo richiesto un incontro alla dirigenza della banca per spiegare le ragioni del nostro dissenso e per capire se ci sono margini per impedire la chiusura”. luccaindiretta.it ricorda che già 4 anni Mps aveva deciso di chiudere la filiale di Coreglia Antelminelli, che poi restò aperta e anzi potenziata con l’istallazione di uno sportello bancomat. Tuttavia ora la filiale rappresenta l’unico sportello bancario esistente sul territorio comunale e una sua chiusura vorrebbe dire che gli oltre 1.000 abitanti si ritroverebbero ad avere la filiale più vicina a Ponte all’Ania, a circa 15 km di distanza.

Il consiglio comunale ha ricordato che “Coreglia ospita la sede degli uffici comunali, la caserma dei carabinieri, un museo civico, la residenza sociale della ASL 2, diverse attività commerciali e turistiche, è inserito nel club dei borghi più belli d’Italia (solo 12 in Toscana), ed è sede di un camping internazionale frequentato da decine di migliaia di turisti stranieri”. Restare quindi senza una banca rappresenterebbe un problema di non poco conto. “Coreglia ha dato tanto ad Mps in termini di clientela e meriterebbe un po' di riconoscenza. Faremo di tutto per far sentire la nostra voce e per manifestare il nostro dissenso. Ci rivolgeremo a chi di dovere: istituzioni, forze politiche, sindacati, associazioni di categoria”, ha aggiunto Molinari.

