MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le previsioni Fabi sulle chiusure degli sportelli (oggi, 5 gennaio)

05 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LE PREVISIONI FABI SULLE CHIUSURE DEGLI SPORTELLI

Mps sta portando avanti il suo piano di risanamento, che passa anche dal taglio del numero di filiali. Secondo uno studio della Fabi, nei prossimi tre anni saranno complessivamente circa 3.000 chiusure di sportelli bancari nel nostro Paese. A risentirne di più saranno i piccoli centri e i clienti anziani, poco avvezzi a effettuare operazioni tramite home banking. Per Fabio Lando Sileoni, Segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani, interpellato da Adnkronos, “l'innovazione tecnologica è un alibi per la chiusura degli sportelli, che significa perdere un rapporto storico con il territorio", che a questo punto verrà rafforzato dagli uffici postali. Il sindacalista mette in evidenza come “un conto sia la chiusura per sovrapposizioni dovute alle fusioni, giustificata, e un conto quella delle agenzie che, a giudizio della banca, non producono redditività sufficiente”. In quest’ultimo caso l’origine del problema è quasi sempre la pessima organizzazione.

Dal suo punto di vista, poi, “la chiusura degli sportelli più che alla riduzione del personale serve per creare pesanti ristrutturazioni tecnologiche” e dunque “il sindacato deve ottenere e non più chiedere un confronto sia a livello Abi sia a livello aziendale sull'innovazione tecnologica”. Sileoni ricorda poi che la chiusura degli sportelli diminuisce la concorrenza e comporta una diminuzione dell’assistenza finanziaria per famiglie e imprese. Il cambiamento che è in atto, quindi, potrebbe portare con sé disagi di non poco conto e che è bene non sottovalutare.

