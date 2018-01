MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la battaglia di Forza Italia a Caldana (oggi, 8 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps inizia una nuova settimana in Borsa. A Caldana, frazione di Gavorrana, Forza Italia promette battaglia. Ultime notizie live di oggi 8 gennaio 2018

08 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LA BATTAGLIA DI FORZA ITALIA A CALDANA

A Caldana, frazione di Gavoranno, paese della provincia di Grosseto, è in programma la chiusura dello sportello di Mps. “Sembra quasi ci sia il proposito di mettere in fila una serie di decisioni sbagliate, con l’obiettivo di isolare e danneggiare Caldana sempre di più, un borgo popolato dove gravitano tanti residenti dei vicini centri abitati, dove si vive bene e dove è insediata una comunità coesa e propositiva”, si legge in una nota del coordinamento provinciale di Forza Italia che non condivide affatto la scelta della banca toscana. La chiusura della filiale è previsto per il 22 gennaio e l’attività della stessa verrà spostata nella sede di Bagno di Gavoranno. “Eppure a Caldana vivono molti anziani che da fine mese, per fare le loro operazioni bancarie, dovranno prendere l’auto o farsi accompagnare a Bagno di Gavorrano”, evidenziano gli azzurri, sottolinenando che sembra esserci una sorta di azzeramento sistematico dei servizi nei piccoli centri, che non può che arrecare disagi ai residenti.

L’amministrazione di Caldana ha già convocato un incontro con la popolazione, ma Forza Italia pensa già ad azioni “per non permettere a Mps di chiudere lo sportello di Caldana. Ai vertici di Monte dei Paschi ricordiamo che negli anni i caldanesi hanno versato nei loro conti correnti tanti risparmi, contribuendo non poco ad accrescere il patrimonio della banca. Forza Italia metterà in campo tutte le azioni necessarie per sostenere i caldanesi in questa battaglia”. Vedremo se sarà ottenuto il risultato sperato in una battaglia che anche altri piccoli comuni stanno affrontando.

