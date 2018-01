MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Mauro Maria Marino (oggi, 9 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte vicino ai 3,9 euro ad azione. Le parole di Mauro Marina Marino sulla Commissione banche. Ultime notizie live di oggi 9 gennaio 2018

09 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI MAURO MARIA MARINO

Insieme alla legislatura ha chiuso i battenti la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche ed entro fine mese dovrebbero arrivare le conclusioni in uno o più documenti dei gruppi parlamentari rappresentati nella stessa Commissione. Mauro Maria Marino è stato intervistato da Milano Finanza e si è detto soddisfatto per quanto fatto dall’organo bicamerale. Al di là di tutta la polemica sul caso Boschi-Etruria, infatti, a suo modo di vedere è stato dedicato molto tempo ad altre vicende, come “gli effetti della crisi globale sul sistema finanziario e le conseguenze dell'aggravamento del debito pubblico”. Quanto invece agli istituti bancari finiti in dissesto, il vicepresidente della Commissione banche ha detto che “l netto dei comportamenti criminali di qualcuno”, una dimensione troppo localistica di popolari e Bcc, “con una proprietà tanto atipica e un rapporto non sempre trasparente tra amministratori e clienti facilita una gestione border line dell’attività bancaria. E questo è successo nelle prime quattro piccole banche e anche nelle due venete”.

Per quanto riguarda Mps, secondo Marino “il discorso è diverso, la crisi ha ragioni antiche, che partono da scelte sbagliate del passato, oltre che da un'acquisizione, come quella di Antonveneta, economicamente e anche strategicamente azzardata. Ma non è stata ininfluente nemmeno la pervicace volontà della fondazione azionista di non voler allentare la presa sull'istituto. E questo, come già detto, al netto delle responsabilità penali di alcuni amministratori, sulle quali, come è ovvio, la commissione non ha indagato”.

