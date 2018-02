MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, l'ipotesi di fusione con Banco Bpm, Bper e altre banche (oggi, 1 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sopra quota 3,75 euro. Equita Sim ipotizza una fusione con altre 4 banche. Ultime notizie live di oggi 1 febbraio 2018

01 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

L’IPOTESI DI AGGREGAZIONE CON BANCO BPM, BPER E ALTRE

Equita Sim ha realizzato uno studio, di oltre 120 pagine, per ipotizzare la nascita di un maxi-polo bancario italiano, costituito da ben cinque istituti bancari: Mps, Banco Bpm, Bper, Carige e Creval. Il Sole 24 Ore ha consultato questo studio e spiega che parte da un assunto semplice: così com’è, il mondo delle banche italiane non può andare avanti a lungo. Il mercato appare troppo affollato e la competizione agguerrita. Le banche hanno cercato di rispondere con tagli e razionalizzazioni di sportelli e personale. “In Italia tuttavia ci sono ancora troppe banche in giro, tanto che, dati Bce, lo spread sui prestiti delle banche italiane alle aziende è allo 0,8%, tra i più bassi d’Europa, contro l’1,3% della Germania o l’1,8% della Spagna”, si legge nello studio. Dunque per gli istituti di credito dovrebbe risultare razionale e conveniente procedere a un consolidamento per ridurre la concorrenza.

Secondo Equita Sim, potrebbe essere coinvolta la fascia media del settore bancario, con un ruolo da protagonista del Mef, azionista di maggioranza di Montepaschi. Secondo la ricerca, le banche potrebbero costituire una holding, cui conferire le loro attività amministrative , It e di gestione degli asset, come avviene per le banche cooperative con Iccrea. In un secondo momento, si potrebbero trasferire tutte le altre attività, arrivando a creare un soggetto con una capitalizzazione di 12 miliardi di euro e “in grado di generare un upside delle valutazioni del 20%”. Equita Sim sottolinea anche che Mps, Carige e Creval potrebbero mettere insieme 4 miliardi di crediti fiscali, una “dote” molto preziosa.

