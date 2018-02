MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Bariatti e Padoan sui conti (oggi, 12 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riapre la settimana sopra i 3,75 euro ad azione. Le parole di Bariatti e Padoan. Ultime notizie live di oggi 12 febbraio 2018

12 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI BARIATTI E PADOAN

Mps ha chiuso il 2017 con una perdita netta di 3,5 miliardi di euro. Secondo Stefania Bariatti, Presidente di Montepaschi, si tratta di una perdita “necessaria, a seguito delle operazioni che abbiamo realizzato sugli Npl”. Di fatto un risultato dovuto a “voci straordinarie” che “non avrà più impatto sui conti futuri”. In qualche modo, quindi, è come se la banca toscana si trovasse a un anno zero, a causa dell’operazione di dismissione dei crediti deteriorati in una quantità che non si era mai registrata in precedenza in Europa. “La fase degli Npl è finita, adesso lavoriamo sui crediti Utp 'Unlike to Pay', che per noi rappresentano il prossimo obiettivo”. L’auspicio è che su questo fronte non si debbano registrare delle perdite e che nel frattempo Mps riesca a recuperare redditività, in modo da evitare ogni possibile risultato negativo che potrebbe avere anche effetti sul personale, visto che l’Europa ha previsto delle clausole di salvaguardia che fanno scattare dei tagli ai costi nel caso di risultati inferiori a quelli concordati.

Intanto Pier Carlo Padoan ha usato toni ottimistici su Mps, spiegando che con la razionalizzazione dei costi e l’accelerazione commerciale, dopo la cessione dei crediti in sofferenza, la banca si è rafforzata. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha anche spiegato di ritenere prematuro parlare dei tempi di uscita dello Stato dal capitale di Montepaschi. Ma ha tuttavia detto che è impossibile pensare che la quota pubblica resti sempre quella attuale. L’importante è continuare sulla strada del risanamento dei conti.

© Riproduzione Riservata.