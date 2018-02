BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (13 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un nuovo rialzo, per provare quindi a tornare a 22.500 punti dopo i ribassi dei giorni scorsi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.500 PUNTI

La giornata di oggi non offre molti spunti macroeconomici. Si inizia alle 10:30 con l'indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio in Gran Bretagna. Le attese degli analisti sono per una contrazione dello 0,6%, in netto contrasto rispetto alla precedente rilevazione. Annualizzato, comunque, il dato rimane positivo per una crescita del 2,9%. Alle 11:45 un'asta di Btp con scadenza di oltre trent'anni: il precedente rendimento è stato superiore al 3%, ma per questa nuova asta si prevedono tassi in ribasso. Infine alle 14:00 un importante intervento di un membro della Fed che potrebbe chiarire ai mercati e agli investitori quali siano le reali intenzioni della banca centrale per il 2018 a livello di politica monetaria.

Ieri Piazza Affari ha chiuso la sessione con un rialzo dello 0,77% a quota 22.336 punti, con i titoli bancari che non hanno fatto registrare performance entusiasmanti. La migliore è stata comunque Mediobanca che è salita dello 0,83% nonostante i conti del 2017 inferiori alle attese degli analisti. Banco Bpm è salita dello 0,7%, mentre Unicredit ha guadagnato lo 0,44%. Male, invece, Bper Banca che ha perso quasi due punti percentuali, così come Ubi Banca che ha perso il 2,59%. A picco, invece, Banca Mps dopo i conti in rosso diffusi venerdì, con una perdita del 5%. Da segnalare anche la buona performance di Fca che ha guadagnato l'1,34%. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 127 punti base. In lieve calo il rendimento del Btp decennale, anche se il rendimento rimane superiore al 2%, attestandosi al 2,02%.

© Riproduzione Riservata.