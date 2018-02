MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, in Borsa chiude sotto i 3,6 euro ad azione (oggi, 13 febbraio)

13 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

L’OTTIMISMO DI STEFANIA BARIATTI

Stefania Bariatti, Presidente di Mps, è stata intervistata da L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, cui ha anche raccontato come l’è stato offerto il posto che sarebbe teoricamente dovuto andare ad Alessandro Falciai. “Qualche voce mi era arrivata durante il fine settimana, poi domenica sera mi hanno telefonato”. Dal suo punto di vista si è trattato del “riconoscimento di tre anni di lavoro nel consiglio di Mps, un cda dove nessuno si è mai risparmiato”. Naturalmente le è stato chiesto anche un commento sui conti 2017 della banca che sono stati comunicati alla fine della scorsa settimana. Bariatti ha spiegato che l’anno è stato dedicato a operazioni straordinarie, tra cui la cessione degli Npl per un valore nominale di circa 26 miliardi di euro. Tuttavia c’è stato anche un recupero importante della raccolta e dunque sul futuro c’è da essere ottimisti. Ha in questo senso escluso sorprese nei conti. “Adesso la banca lavora per recuperare la raccolta che ha perso e per migliorare la redditività. Il piano, che è stato comunicato, prevede un riequilibrio del rapporto tra costi e ricavi che realizzeremo nel modo previsto e senza ulteriori impatti”.

Per Bariatti “adesso il lavoro spetta alla rete, che è sempre stata la grande forza di questa banca”. Certo è che occorrerà qualche cambiamento nel modello di business, una sfida che riguarda tutto il sistema bancario italiano. La Presidente di Montepaschi ha anche detto di vedere un miglioramento dell’economia italiana, che rimane tuttavia agli ultimi posti in Europa. E ha spiegato che all’estero la percezione sul nostro Paese è migliorata, anche se non si capisce se andrà avanti nel necessario cammino delle riforme.

