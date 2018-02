MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le preoccupazioni sul Consorzio Operativo (oggi, 14 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte da quota 3,4 euro ad azione. Le preoccupazioni sul Consorzio Operativo. Ultime notizie live di oggi 14 febbraio 2018

14 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PREOCCUPAZIONI SUL CONSORZIO OPERATIVO

Negli ultimi mesi ha preso a circolare un’indiscrezione secondo cui il reparto It di Mps potrebbe essere messo in vendita. Una voce che è stata smentita da Marco Morelli che ha rassicurato i sindacati, durante un recente incontro, sul tema. Tuttavia, secondo Fulvio Mancuso e Loriana Bettini, non è il caso di abbassare la guarda sul Consorzio Operativo Mps. Il vicesindaco di Siena ricorda che “conta attualmente 810 addetti, a tutti gli effetti dipendenti della Banca ma distaccati in questa struttura, nelle sedi di Siena, Firenze, Lecce, Mantova e Padova. Di questi, 300 lavorano a Siena. Parliamo di un centro di eccellenza che ricopre un ruolo strategico all’interno del gruppo e che rappresenta, visti il numero dei lavoratori occupati, un pezzo di economia della città”. Dunque “la prospettiva di una cessione del Consorzio a terzi, ci preoccupa molto. Ci preoccupano le eventuali ricadute occupazionali derivanti da operazioni di cessione o esternalizzazione, e la perdita di valore dell’azienda bancaria nel suo complesso”.

Del resto, ricorda Mancuso, se sta crescendo la digitalizzazione anche dei servizi bancari avrebbe poco senso cedere un asset che sarebbe così strategico. Loriana Bettini evidenzia che “sul territorio senese la presenza del Consorzio ha determinato la crescita di un indotto locale di aziende e professionalità che potrebbero essere soppiantate dall’ingresso di uno o più partner industriali di livello nazionale o multinazionale”. In sintesi, quindi, i due candidati di Liberi e Uguali alle prossime politiche nel collegio di Siena auspicano quindi che le indiscrezioni sul Consorzio non diventino concrete.

