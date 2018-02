BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (15 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rialzo che possa consentirle di agguantare i 22.500 punti che sono molto vicini. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.500 PUNTI

La giornata di oggi non prevede dati particolarmente interessanti sotto il profilo macroeconomico. Alle 11:00 la bilancia commerciale dell'Eurozona per il mese di dicembre. Sempre alla stessa ora un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a cinque anni. Alle 14:30, invece, dagli Stati Uniti arriveranno le richieste di sussidi di disoccupazione: gli analisti prevedono un aumento a 230 mila unità, in rialzo di nove mila unità rispetto alla scorsa settimana. Alle 16:00 l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di febbraio: il consensus è posto a 21,1 punti che significherebbe un calo di oltre un punto rispetto al mese di hennaio. Infine alle 15:15 il dato sulla produzione industriale per il mese di gennaio: gli economisti stimano una crescita dello 0,2%, in netta contrazione rispetto a dicembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell'1,81% a quota 22.433 punti. La giornata era iniziata piuttosto male con Piazza Affari che era la peggiore in Europa nonostante futures americani e Dax positivi. Poi Piazza Affari ha invertito la rotta grazie ai titoli bancari, che erano rimasti indietro negli scorsi giorni. Molto bene Unicredit che ha guadagnato il 2,82% ed Enel che è salita del 2,8%. Meglio ancora Bper che è salita di oltre il 5%. Lo spread fra Btp e Bund è sceso a 130 punti base. Stabile il rendimento del Btp decennale al 2,05%.

© Riproduzione Riservata.