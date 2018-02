MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, nuovo incarico per Nello Foltran (oggi, 15 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,45 euro ad azione. Nuovo incarico per Nello Foltran. Ultime notizie live di oggi 15 febbraio 2018

15 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NUOVO INCARICO PER NELLO FOLTRAN

Mps ha un nuovo responsabile dell’area mercati e prodotti wealth management per l’indirizzo strategico e coordinamento commerciale delle filiere private banking e family office. Si tratta di Nello Foltran, 54 anni, veneto, che vanta un’esperienza trentennale nel settore bancario. In Montepaschi ha ricoperto differenti ruoli con crescente responsabilità, sia di tipo commerciale che specialistico. In una nota della banca toscana si legge che nel 2008 è stato responsabile dell’area Triveneto est con presidio sui mercati private, corporate e retail. Dal 2011 al 2013, invece, è stato responsabile della direzione territori e clienti di Banca Antonveneta per poi essere nominato direttore commerciale dell’area Antonveneta-Mps, e, successivamente, dell’area Nord Ovest. Nel 2017 è stato nominato responsabile dello sviluppo della clientela top private.

“È motivo di grande soddisfazione per me assumere la guida dell’area prodotti e mercati wealth management di Banca Mps. Nel 2018 il principale obiettivo che ci siamo prefissi è quello di proseguire il percorso di rinnovamento dettato dal piano di industriale. Il progetto più rilevante che stiamo portando avanti riguarda la piena implementazione della piattaforma wealth management, con la quale intendiamo porci a fianco dei nostri clienti con un approccio di consulenza integrato, anche grazie all’evoluzione del modello organizzativo e degli strumenti di lavoro per i banker dal punto di vista tecnologico e di processo. Fondamentale per noi lavorare in modo coordinato con gli altri mercati, in particolare corporate, e continuare ad investire su due fattori fondamentali, quali l’offerta di servizi integrati di advisory e la costante specializzazione della nostra rete, attraverso percorsi formativi strutturati”, ha detto Foltran.

