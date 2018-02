BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari senza riferimenti dalla Cina (16 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un altro rialzo per terminare al meglio la settimana. Mercati chiusi in Cina. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI SENZA RIFERIMENTI DALLA CINA

Oggi Hong Kong, Shanghai e Singapore saranno tutte chiuse per la festa del Capodanno cinese. Solo il Giappone sarà regolarmente aperto. Non mancheranno dati macroeconomici. Alle 10:30 dall’Inghilterra quello sulle vendite al dettaglio per il mese di gennaio: le attese sono per un aumento dello 0,6%, in netta controtendenza rispetto al dato negativo di dicembre. Alle ore 14:30 i permessi di costruzione rilasciati negli Usa nel mese di gennaio. Altro dato molto atteso alle16:00 è il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di febbraio. Gli analisti si attendono un dato pari a 84,5 punti, in calo di oltre due punti rispetto a gennaio.

Ieri Piazza Affari aveva iniziato la seduta in modo positivo, arrivando a guadagnare oltre un punto percentuale. Nel pomeriggio, tuttavia, dopo che Wall Street ha virato in rosso, sono scattate delle vendite che hanno portato il Ftse Mib sotto la parità. Nel finale il recupero ha permesso la chiusura con un +0,28% a quota 22.495 punti. A scendere, ancora una volta, sono stati i titoli bancari: Unicredit ha perso lo 0,92%, mentre Intesa Sanpaolo ha perso solo lo 0,13%. Da segnalare il netto ribasso del titolo Creval che ha ceduto il 13% dopo che ha avviato un aumento di capitale iperdiluitivo con nuove azioni offerte a 10 centesimi. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi è tornato sotto i 130 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale che è stato pari al 2,06%.

