MONTE DEI PASCHI/ Mps, esposto alla Consob di ByBrook Capital (oggi, 16 febbraio)

16 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ESPOSTO ALLA CONSOB DI BYBROOK CAPITAL

ByBrook Capital, fondo di investimento londinese, possedeva delle obbligazioni subordinate di Mps che sono state poi convertite in azioni con il burden sharing. Ora ha quindi poco meno del 3% del capitale della banca toscana. E ha deciso di presentare un esposto alla Consob evidenziando che ci sono state, a suo modo di vedere, delle operazioni sospette sul mercato volte a far scendere il prezzo delle azioni di Montepaschi. La notizia viene riportata da Repubblica. ByBrook Capital avrebbe segnalato che da metà novembre, subito dopo il ritorno del titolo a Piazza Affari e fino all’inizio di febbraio ci sarebbe stato una sorta di “sabotaggio” tramite tecniche di trading algoritmico, con vendite molto rapidre per scoraggiare l’inserimento di ordini di acquisto sulle azioni Mps.

Nell’esposto vengono segnalati dei momenti chiave in cui queste vendite hanno colpito il titolo. Per esempio, il 6 dicembre appare sul mercato un importante compratore di azioni Montepaschi, “ma il titolo non fa in tempo a volare verso l’alto come sarebbe naturale che ‘una serie di ordini di vendita’ lo affossano. Ordini di vendita che assegnano all’azione del Monte un prezzo ‘irragionevolmente basso’” . Altra giornata particolare è il 4 dicembre. “Di colpo, un secondo dopo le 16, ‘consistenti ordini di vendita’ deprimono il titolo del 2,5% e in soli 20 minuti (‘circostanza inusuale poco prima dell’asta di chiusura’). L’obiettivo? ‘Fissare sui livelli più bassi, ma artificiosi, il prezzo finale’”. Alla fine “tra colpi bassi e flash crash, il Monte registra una performance di Borsa ‘più bassa di circa il 20% rispetto a quella di azioni comparabili’”.

