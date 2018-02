BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari alle prese con aumento di capitale Creval (19 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

19 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ALLE PRESE CON L’AUMENTO DI CAPITALE CREVAL

La giornata di oggi non offre dati macroeconomici significativi. Il mercato di Hong Kong e lo Shanghai composite continuano a rimanere chiusi per via della festività del Capodanno Cinese. Unico evento macroeconomico da segnalare è un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a 12 mesi. I rendimenti precedentemente erano stati negativi di mezzo punto percentuale e anche questa volta ci si aspetta un rendimento ancora negativo, seppur maggiore rispetto alla precedente rilevazione. Nessun dato, invece, nel pomeriggio dagli Stati Uniti. A Piazza Affari occhi puntati su Poste Italiane, che presenta il bilancio 2017, e su Creval, nel giorno in cui prende avvio l’aumento di capitale.

Venerdì la Borsa italiana ha chiuso con un rialzo dell'1,34% a quota 22.797 punti. A guidare i rialzi sono stati i titoli bancari e finanziari, insieme al settore automobilistico. Intesa Sanpaolo è salita dell'1,31% mentre Unicredit ha guadagnato l'1,54%. Bene anche Banco Bpm che ha guadagnato l'1,57%. Unico titolo negativo bancario è stato Mediobanca che ha ceduto lo 0,06%. In rialzo Ferrari che ha guadagnato l'1,94%. Bene Eni (+0,95%), anche se il rialzo è stato limitato nonostante gli ottimi conti. La società ha infatti chiuso il 2017 con un utile record di 3,5 miliardi di euro, un risultato nettamente superiore ai 2 miliardi che prevedevano gli analisti. Lo spread fra Btp e Bund è sceso a 128 punti base. In discesa anche il rendimento del Btp decennale sotto il 2%.

