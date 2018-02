EMBRACO, IRA CALENDA/ “Irresponsabili e gentaglia”: azienda rifiuta proposte Mise e vara 500 licenziamenti

19 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Calenda incontra l'azienda Embraco (LaPresse)

“Cantami o Diva del Pelide Calenda l’ira funesta”.. Uno sfogo durissimo quello che il ministro dello Svilippo Economico ha lasciato ai cronisti contro l’azienda Embraco - la società controllata di Whirlpool che nei giorni scorsi ha annunciato 500 licenziamenti nel Torinese - e che prende di mira i vertici della azienda e i loro rappresentanti nelle vertenze sindacali: «Abbiamo sentito i legali di Embraco con Chiamparino offrendogli tutto il sostegno possibile per fare una Cig e l’azienda ha comunque risposto negativamente. Non si comprende questo atteggiamento», ha detto in un primo momento il Ministro del Mise uscendo dall’incontro di questa mattina, con ancora esito negativo. Poi però l’affondo aspro e tagliente, «Adesso non ricevo più questa gent...gentaglia perché onestamente ne ho avuto fin sopra i capelli di loro e dei loro consulenti del lavoro italiani che sono qua».

Secondo Calenda e il Presidente della Regione Chiamparino l’atteggiamento di Embraco è del tutto inspiegabile e soprattutto irresponsabile: «si conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità dell'azienda. Le loro motivazioni dimostrano una mancanza di attenzione al valore delle persone e alla responsabilità sociale dell'impresa». Nell’incontro anche di oggi il Mise aveva cercato di insistere con Embraco perché ritirasse i 497 licenziamenti (si tenga conto che l’azienda conta in tutto 537 posti totali, ndr) e attivasse da subito la cassa integrazione; invece, stando a quanto dice Calenda, la società brasiliana controllata da Whirlpool ha avanzato proposte che sia il Mise che i sindacati giudicano «di pura fantasia. Domani volerò a Bruxelles dalla Commissaria della Concorrenza per valutare se la scelta dell'azienda di trasferire lo stabilimento in Slovacchia vada contro le regole europee», spiega ancora il ministro del Governo Gentiloni.

CHIAMPARINO, “ATTEGGIAMENTO INCOMPRENSIBILE DELL’AZIENDA”

Embraco ha risposto “stupendo” tutti e proponendo un part time generalizzato per tutti, trovando nei sindacati e nel Mise un “niet” grosso come una casa. «Ho parlato al telefono con i consulenti dell’azienda e ho spiegato loro che la proposta fatta, quella del part time, era una proposta che non potevamo accettare. Ho fatto una controproposta e aspetto una risposta prima di incontrare l’azienda», aveva detto ancora Calenda questa mattina dopo un incontro elettorale in Regione Toscana. La “controproposta” partita dal Governo è stata allora quella di prevedere un ritiro dei licenziamenti e un passaggio alla cassa di integrazione in modo da trovare a quel punto una soluzione per la reindustrializzazione. «Se hanno dei dubbi interpretativi sono disponibile a scrivere una lettera di mio pugno, rassicurandoli sui dubbi interpretativi»: Embraco ha però risposto “non se ne parla” e a quel punto è scattata “l’ira funesta” del ministro Calenda. Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente Chiamparino che all’Adkronos ha spiegato: «Un atteggiamento incomprensibile e irresponsabile perché c’erano e ci sono ancora soggetti disposti a investire in piani di reindustrializzazione che hanno come condizione l’attivazione della cassa integrazione, una semplice posposizione di 9 mesi che l’azienda, incomprensibilmente, rifiuta». È però anche una condotta “irresponsabile” secondo Chimparino e Calenda perché «salvo ripensamenti che siamo sempre disponibili ad accogliere, dal 25 marzo partiranno licenziamenti collettivi con le immaginabili conseguenze sui lavoratori e su chi lavora nelle forniture e nei servizi».

