MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, no dei sindacati alla riorganizzazione territoriale (oggi, 19 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps inizia la settimana sotto quota 3,5 euro ad azione. L'ultimo no dei sindacati. Ultime notizie live di oggi 19 febbraio 2018

19 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

NO DEI SINDACATI ALLA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

I sindacati di Mps hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa relativa alla riorganizzazione delle nuove aree territoriali della banca. Come spiega Radio Siena Tv, persistono le perplessità delle organizzazioni sindacali circa la velocità, ritenuta eccessiva, con cui si vuole procedere e i contenuti stessi del progetto “non perfettamente adeguati al nuovo contesto aziendale e di settore, soprattutto nell’organizzazione del lavoro, che dimostra di essere concepita come una rivisitazione di modelli e strumenti appartenenti ad altre epoche storiche e che già in passato hanno dimostrato una scarsa efficacia”. Non viene però nascosto che nei precedenti incontri azienda e sindacati hanno trovato degli accordi, in particolare per quel che riguarda le ricadute sul personale del piano stesso, con soluzioni “come i presidi, per rafforzare le tutele della mobilità professionale e territoriale” o per valorizzare le professionalità dei dipendenti.

Nell’ultimo incontro sono state comunque definite nell’ambito della commissione Welfare, le compatibilità economiche del piano di copertura sanitaria, confermando tutte le prestazioni previste, compreso il rimborso integrale della franchigia 2017 (15%) e delle cure dentarie, e lasciando invariata la quota relativa ai familiari non fiscalmente a carico. Montepaschi nei prossimi giorni provvedere a mettere a disposizione le procedure necessarie per la registrazione dei familiari non a carico. Le parti si troveranno ancora per discutere, tra le altre cose, di politiche commerciali, assunzioni, avanzamenti professionali e lavoro agile.

© Riproduzione Riservata.