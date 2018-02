Meridiana diventa Air Italy/ Ultime notizie, 50 aerei e hub a Malpensa: sfida con Alitalia su rotte e servizi

19 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Meridiana diventa Air Italy

Meridiana diventa Air Italy: la compagnia aerea cambia nome e immagine per sfidare Alitalia. La strategia di sviluppo punta sull'aeroporto di Milano Malpensa, che diventa l'hub internazionale della compagnia, ma Olbia Costa Smeralda resta la base e il quartier generale. Qatar Airways ha rafforzato la sua presenza in Italia acquistando il 49% di Aqa Holding, nuovo azionista di controllo di Air Italy di cui detiene ora il resto del capitale. Il business plan è stato presentato a Milano: visto che a regime ci saranno 50 aerei, le assunzioni dovrebbero superare quota 1500. Inoltre, il 20% dei profitti netti verrà distribuito tra i dipendenti, che saranno anche dei partner. «Dimostreremo di essere il vettore nazionale italiano e uno dei principali in Europa. Offriremo la miglior qualità ai passeggeri italiani e a quelli che viaggeranno da e per l'Italia, ma anche un livello di eccellenza per i servizi a terra e a bordo degli aeromobili», ha spiegato Akbar Al Baker, group chief executive di Qatar Airways, come riportato da Il Giornale.

MERIDIANA DIVENTA AIR ITALY: IL BUSINESS PLAN

Il piano strategico di Air Italy prevede una flotta di 50 velivoli entro il 2020, tra cui 20 nuovi Boeing 737 Max 8 che entreranno gradualmente in linea. Il primo arriverà ad aprile e avrà la nuove livre con la "y" stilizzata color viola, in primavera voleranno poi cinque Airbus A330-200 di Qatar Airways che da maggio 2019 saranno sostituiti dai Boeing 787-8 Dreamliner. L'obiettivo - spiega Francesco Violante, presidente di Meridiana - è trasportare 10 milioni di passeggeri all'anno entro il 2022. A giugno decolleranno i voli per New York e Miami, a settembre il volo Milano - Bangkok, quattro volte alla settimana, a cui entro la fine dell'anno si aggiungeranno altri tre collegamenti sul lungo raggio. Dal primo maggio, come riportato da Il Giornale, saranno operative anche le tratte in connessione con i voli intercontinentali da Milano Malpensa, in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme. Ma Air Italy punta anche al rafforzamento dei voli a corto raggio. Non rinuncerà neppure a Linate, su cui continua a operare voli da Ostia. In futuro verrà deciso come sviluppare ulteriormente la presenza di Air Italy a Linate, dove alcuni slot sono stati affittati ad altri operatori.

