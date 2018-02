BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca di tenere quota 23.500 (2 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi chiude la settimana e cerca di tenere quota 23.500 punti con un rialzo significativo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

02 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE QUOTA 23.500

La giornata macroeconomica di oggi non ha in serbo particolari dati in arrivo dall’Europa. Alle 9:00 la variazione della disoccupazione spagnola per il mese di dicembre: le attese sono per un calo di oltre 61 mila unità. Alle 11:00 l'indice dei prezzi al consumo in Italia per il mese di gennaio: le attese sono per un risultato pari a un aumento dello 0,3%, in lieve calo rispetto alla precedente rilevazione. Alle 14:30 si passa agli Stati Uniti con la paga oraria media per il mese di gennaio. Alla stessa ora il dato fondamentale sulle buste paga del settore non agricolo per il mese di gennaio che sono viste in rialzo di 184 mila unità. Ancora alla stessa ora il tasso di disoccupazione sempre per il mese di gennaio: in questo caso gli economisti si attendono un dato invariato al 4,1%. Alle 16:00, invece, gli ordini effettuati alle fabbriche a dicembre: le attese sono per un aumento dell'1,5%, in lieve aumento rispetto a novembre. Infine, alle 16:30 l'indice di fiducia del Michigan a gennaio che dovrebbe risultare pari a 95 punti, in rialzo rispetto al dato deludente di dicembre.

Ieri Piazza Affari ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,15% a quota 23.541 punti. Misti i titoli bancari con Banco Bpm che ha ceduto due punti percentuali. Male anche Intesa Sanpaolo che ha perso lo 0,7%. In rialzo, invece, Unicredit che ha guadagnato lo 0,14%. Miglior titolo di giornata è stata senza dubbio Ferrari che ha superato la quota di 100 euro ad azione, guadagnando il 7,46%. L'azienda ha presentato dati record con un fatturato nel 2017 superiore del 20% all'anno precedente. Lo spread fra Btp e Bund ha toccato i minimi di periodo, scendendo addirittura a 124 punti base. In calo anche il rendimento del Btp italiano decennale che si è attestato all'1,96%.

© Riproduzione Riservata.