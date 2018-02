MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Al via il progetto Officina Mps (oggi, 2 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sopra quota 3,7 euro. Al via un progetto di sostegno a start-up e imprese innovative. Ultime notizie live di oggi 2 febbraio 2018

02 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

AL VIA IL PROGETTO OFFICINA MPS

Montepaschi ha dato vita a Officina Mps, il nuovo progetto che ha l’obiettivo “di valorizzare la crescita di realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo, perseguendo allo stesso tempo il rafforzamento dell’esperienza cliente, il miglioramento dei processi aziendali e lo sviluppo dell’offerta commerciale”, si legge in un comunicato della banca toscana. L’iniziativa prevede un processo di selezione dei progetti dettagliati che i candidati potranno presentare fino al 18 marzo su questo sito. “Le startup e le pmi innovative individuate lavoreranno fianco a fianco con selezionati manager della Banca per individuare le migliori modalità di implementazione delle loro soluzioni in BMps, un’occasione di crescita per tutte le parti coinvolte. I primi potranno testare e verificare l’applicabilità dei loro progetti in un contesto reale, i secondi accresceranno le loro competenze contaminandosi direttamente con chi fa innovazione, dando ulteriore impulso al percorso di cambiamento già avviato dalla Banca. Le startup e le pmi metteranno a punto delle proposte progettuali da applicare in BMps: la migliore riceverà un contributo di 25.000 euro ed avrà l’opportunità di implementare la propria soluzione in Banca”.

L’amministratore delegato di Montepaschi, Marco Morelli, ha detto che “l’innovazione è una leva chiave per sostenere la ripresa economica, favorire un ricambio generazionale del tessuto imprenditoriale e porre le basi per la crescita del Paese. Con ‘Officina Mps’ vogliamo creare una collaborazione virtuosa tra la Banca e l’ecosistema digitale italiano per selezionare in modo continuativo progetti da applicare in Banca che accelerino ulteriormente il percorso di cambiamento che abbiamo avviato”.

