PIRELLI/ Al primo posto nel settore auto components del Sustainability Yearbook 2018

RobecoSam ha realizzato il Sustainability Yearbook 2018, assegnando il primo posto a livello globale a Pirelli nel settore auto components: un importante riconoscimento

02 febbraio 2018 Redazione

Lapresse

RobecoSam, la società che ogni anno stila il Dow Jones Sustainability Index, ha realizzato il Sustainability Yearbook 2018, assegnando il primo posto a livello globale a Pirelli nel settore auto components. Nella graduatoria vengono analizzate sia le performance economico-finanziarie che quelle ambientali e sociali. Pirelli ha ottenuto un punteggio pari a 83, contro una media di settore pari a 42. In una nota viene ricordato che la società della Bicocca ha partecipato volontariamente all’analisi, non essendo ancora non quotata quando RobecoSam ha iniziato a raccogliere i dati. Complessivamente, a livello globale sono state analizzate 2.479 società in 60 diversi settori industriali e Pirelli, Saipem e Cnh Industrial sono state le tre aziende italiane che hanno ottenuto la qualifica di Gold Class Sustainability Award 2018. In tutto il mondo, solo altre 70 società hanno avuto lo stesso titolo, mentre 78 sono state giudicate Silver Class Sustainability e 118 Bronze Class Sustainability.

