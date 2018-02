BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende l'indice Zew tedesco (20 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INDICE ZEW TEDESCO

La giornata di oggi risulta scarica di dati macroeconomici. Il più atteso è quello dello Zew sull'economica tedesca per il mese di febbraio. Le attese degli analisti sono per un calo marcato rispetto al mese precedente, con il dato che dovrebbe attestarsi intorno ai 16 punti. In mattinata è anche attesa una riunione dell’Ecofin. Ieri Piazza Affari ha fatto segnare un ribasso dell'1% a quota 22.568 punti. A fare molto bene, in totale controtendenza rispetto al Ftse Mib, è stata senza dubbio Tenaris che ha fatto registrare un progresso di tre punti percentuali. Secondo gli analisti, il titolo beneficia dei possibili dazi che verranno introdotti da Trump per quanto riguarda acciaio e alluminio. Secondo Equita Sim la società potrà aumentare i prezzi dei tubi negli Stati Uniti e di conseguenza ha portato il prezzo obiettivo a 15,5 euro per azione.

Bene anche Banco Bpm che è riuscito a chiudere la sessione con un buon progresso dello 0,7% dopo che una lettera della Bce ha approvato i piani della banca per diminuire i rischi interni. Per gli altri titoli bancari, invece, solo Ubi Banca è rimasta sopra la parità con un +0,13%. Male, invece, Bper che ha ceduto lo 0,67% e Intesa Sanpaolo che ha perso quasi un punto percentuale. La peggiore è stata comunque Unicredit che ha archiviato la seduta con un -1,78%. Seduta dinamica anche per Carige che è stata tra le migliori a Piazza Affari facendo registrare un progresso dell’8,2%. Lo spread fra Btp e Bund ha superato quota 130, attestandosi a 130,8 punti base. Stabile il rendimento del Btp decennale pari al 2,04%.

