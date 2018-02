MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, gli spiragli di speranza (oggi, 20 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,45 euro ad azione. L'analisi de L'Economia del Corriere. Ultime notizie live di oggi 20 febbraio 2018

20 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

GLI SPIRAGLI DI SPERANZA

L’Economia, il supplemento settimanale del Corriere della Sera, dedica un focus a Mps, visto il recente calo del titolo in Borsa. A preoccupare, ricorda Stefano Righi, sono alcune voci del conto economico 2017 che fanno sorgere dei dubbi sulla redditività futura della banca. In particolare, il margine di interesse e le commissione nette sono scese dell’11,5% e del 14,3% rispetto all’anno precedente. Ci sono tuttavia degli spiragli di speranza. Nell’ultimo trimestre 2017, Montepaschi ha infatti perso 502 milioni di euro, di cui 170 relativi a costi di recupero connessi all’accordo di servicing legato alla cessione della piattaforma Juliet per la gestione degli Npl e 166 accantonati per rischi diversi. Si tratta di due voci non ricorrenti, che quindi lasciano filtrare la possibilità che avere dei costi in meno nei prossimi trimestri. Tuttavia la situazione resta difficile e, ricorda Righi, proprio per questo nelle scorse settimane si è tornati a parlare di una possibile aggregazione/fusione che abbia Mps tra i soggetti coinvolti.

Non va però dimenticato che non sembrano esserci grandi soggetti aggreganti italiani, considerato che Ubi Banca ha smentito l’esistenza di una qualche trattativa con Siena. Fortunatamente, a livello di stato patrimoniale, la situazione di Montepaschi non è negativa e anche gli indici di patrimonializzazione sono piuttosto solidi. Tuttavia resta importante riuscire ad aumentare i ricavi, in modo da non correre rischi per il futuro. Ogni trimestre, quindi, gli occhi saranno puntati sul conto economico del gruppo.

