BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende dati dagli Usa (21 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende principalmente i dati dagli Usa, in una giornata con pochi appuntamenti macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

21 febbraio 2018

Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Anche oggi non sono previsti molti dati macroeconomici. Alle 10:00 l'indice "PMI manifatturiero", prima lettura preliminare per il mese di febbraio, per quanto concerne l'area Euro. Gli analisti si attendono un risultato pari a 59,3 punti base, in lieve crescita rispetto al mese precedente. Alle 10:30 dalla Gran Bretagna è atteso il dato sulla disoccupazione per il mese di dicembre: il consensus prevede un risultato stabile al 4,3%. Alle 16:00, dagli Stati Uniti, le vendite di case esistenti per il mese di gennaio. Infine, alle 20:00 saranno diffuse le minute dell'ultima riunione della Fed. Gli analisti saranno particolarmente attenti alla loro lettura.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,46% a quota 22.673 punti. In titoli i bancari si sono mossi in modo misto: male Intesa Sanpaolo che ha ceduto lo 0,6%. Peggiore è stata la performance di Ubi Banca che è scesa dello 0,7%. Bene, invece, Unicredit che ha fatto registrare un progresso dello 0,39%. Il migliore, invece, è stato Banco Bpm che ha fatto registrare un progresso superiore al punto percentuale. Bene Ferrari che ha fatto registrare un +1,75% e anche Fca ha mostrato un progresso superiore al punto percentuale. In rialzo anche Poste Italiane dopo che l'utile è salito rispetto all'anno precedente: la quotazione è salita dell'1,7%. Molto bene anche Telecom Italia che ha beneficiato dell'upgrade di molte case d'affari che vedono grandi possibilità dallo scorporo della rete: tutte hanno espresso prezzi obiettivo superiori a un euro per azione. Il titolo ha chiuso con un rialzo dei tre punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund è salito sopra i 133 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale ora pari al 2,07%.

