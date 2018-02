MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la polizza Valore risparmio protezione (oggi, 21 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte vicino a quota 3,4 euro ad azione. La polizza Valore risparmio protezione. Ultime notizie live di oggi 21 febbraio 2018

21 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA POLIZZA VALORE RISPARMIO PROTEZIONE

Un nuovo prodotto assicurativo è disponibile presso le filiali di Montepaschi e presso la rete di consulenti finanziari di Banca Widiba. Si tratta di Valore Risparmio Protezione, polizza di Axa Mps che rivaluta e protegge i risparmi, abbinando la sicurezza della Gestione separata con la tutela delle persone più care, garantita da un capitale aggiuntivo in caso di prematura scomparsa dell’assicurato. La polizza non richiede accertamenti sanitari. Per chi ha fino a 65 anni basta una dichiarazione di buono stato di salute, mentre oltre non occorre alcun accertamento. La garanzia di protezione in caso di premorienza dell’assicurato opera nei primi dieci anni. Come spiega lamiafinanza.it, la polizza prevede una specifica soluzione ad hoc a seconda dell’età dell’assicurato.

Per chi ha tra i 18 e i 65 anni, in caso di decesso i beneficiari riceveranno un capitale pari al 50% del premio inizialmente versato, fino a un massimo di 100.000 euro, che può arrivare a coprire l’intero premio versato in caso di decesso a seguito di infortunio, fino a un massimo di 200.000 euro. Se l’assicurato ha tra i 66 e gli 85 anni, i beneficiari riceveranno invece un capitale pari al 100% del premio inizialmente versato, fino a un massimo di 100.000 euro. Valore Risparmio Protezione consente anche riscatti parziali o totali in qualsiasi momento ed è possibile chiedere la liquidazione annuale degli interessi sulle base del rendimento della gestione separata o la loro capitalizzazione. Il premio minimo di attivazione della polizza è pari a 2.500 euro e si possono eseguire versamenti aggiuntivi di almeno 500 euro, fino a raggiunge un massimale di 500.000 euro.

